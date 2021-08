Bábek neprorazil ani v keirinu, postup mu unikl v rozjížďce i v následných opravách

Pro dráhového cyklistu Tomáše Bábka skončil keirin na olympijských hrách v Tokiu velmi brzy. Jediný český zástupce na velodromu v Izu dojel v úvodní rozjížďce i v opravách v boji o dvě postupová místa do čtvrtfinále čtvrtý a sen o medaili se mu rozplynul. V opravné jízdě se naopak podařilo zachránit britskému obhájci zlata z Ria de Janeira Jasonu Kennymu. Tokio 11:15 7. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český cyklista Tomáš Bábek | Foto: Shutaro Mochizuki | Zdroj: Reuters

Čtyřiatřicetiletý Bábek neuspěl v šestičlenné rozjížďce o přímý postup do čtvrtfinále, když se nechal zavřít a z nevýhodné pozice nemohl zaútočit. Postup do nedělního pokračování disciplíny, která vznikla právě v Japonsku, oslavili domácí vicemistr světa Juta Wakimoto a Novozélanďan Callum Saunders.

Dráhař Bábek v závodě sprinterů neuspěl, v kvalifikaci zajel třetí nejpomalejší čas Číst článek

„Byl jsem tam zavřený. Buď jsem mohl sundat všechny, nebo počkat, až se to otevře. Nechtěl jsem je sundat, tak jsem počkal, ale pak mě přikryl Japonec a skončilo to, jak to skončilo,“ popisoval český reprezentant Radiožurnálu.

Bábek musel do oprav. Mezi pěti jezdci si bývalý mistr Evropy v keirinu vylosoval čtvrtou pozici, kterou se záhy po odstoupení derny (vodiče na elektrokole) po odjetí poloviny z šesti okruhů snažil vylepšit.

Jenže přišel kontakt s Trinidaďanem Kwesim Brownem, který ho vynesl na dráze hodně nahoru, a přestože se snažil ještě zabojovat, nestačilo to. V těsném finiši trojice dráhařů se radovali právě Browne a Muhammad Sahrom z Malajsie.

Na zisk deváté medaile pod pěti kruhy může dál pomýšlet Kenny. Šestinásobný olympijský vítěz byl až čtvrtý v rozjížďce, kde před ním dojel na třetím místě Browne, ale ve své opravné jízdě dominoval.

Opravu zvládl i Nizozemec Harrie Lavreysen, jenž slavil v předchozích dnech zlato v týmovém i individuálním sprintu.