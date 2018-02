Tři zápasy a tři výhry. Hokejisté jsou spolu se Švédy jediným týmem, který doposud neprohrál

Na olympijském hokejovém turnaji jsou jen dva týmy, které neprohrály. Po základních skupinách jsou to Švédové s plným počtem bodů a také Češi. Ti si tak zajistili přímý postup do čtvrtfinále a možná jim k tomu paradoxně pomohl už úvodní zápas turnaje. Pchjongčchang 16:09 19. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté se radují, na olympijských hrách jsou už ve čtvrtfinále. Co bude dál? | Foto: Matt Slocum | Zdroj: AP

Není divu, že v prostoru pro rozhovory byla po posledním českém vítězném zápase v základní skupině nad Švýcary dobrá nálada. Petr Koukal na dálku povzbuzoval Jiřího Sekáče, který dělal rozhovor v angličtině. To trenér Josef Jandač hodnotil tři české výhry pozitivně a česky.

Krčmář, Moravec, Vítková a Davidová. Trenér Rybář oznámil nominaci na úterní smíšenou štafetu Číst článek

„Já jsem hlavně rád, že to mužstvo bojuje. Kluci opravdu dřou. První utkání s Korejci sice nebylo úplně podle našich představ, což víme, ale možná to bylo dobře,“ vrací se Jandač k úvodnímu utkání s Jižní Koreou.

To museli Češi otáčet a nakonec vyhráli 2:1. Možná paradoxně tam měli největší problémy. Nakonec je z toho ale celkově 8 bodů z devíti možných.

„V tom zápase jsme se trápili možná i kvůli tomu, že to byl vstupní zápas, takže jsme byli trochu nervózní, ale zvládli jsme to. Každý zápas byl těžký, je super, že jsme získali tolik bodů, ale to už se teď stejně maže. Je třeba se připravit na čtvrtfinále, uvidíme, koho dostaneme,“ teď už to Vojtěch Mozík ví. Bude to vítěz zápasu mezi Slovenskem a Spojenými státy.

Tyto dva týmy budou hrát v úterý, kdy Češi mohou potrénovat a pak i odpočívat. Čtvrtfinále pak odehrají ve středu. Stejně jako olympijský tým ruských sportovců, který je favoritem na postup do semifinále v té části pavouka play off, kde jsou Češi. Ale nepředbíhejme.