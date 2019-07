Hry v Tokiu bez českého týmového sportu? Největší nadějí byly softbalistky, ale nezvládly kvalifikaci

Českému kolektivnímu sportu se vzdálila šance, že bude mít po osmi letech na letní olympiádě svého zástupce. Z týmů, které alespoň teoreticky ještě mají šanci na postup do Tokia, totiž vypadl ten s papírově největší nadějí. Softbalistky na kvalifikaci v Nizozemsku neuspěly a u dalších celků jde spíš o přání, které není podložené dostatečnou výkonností. Praha 12:33 29. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Posledními zástupkyněmi českého kolektivního sportu na olympijských hrách byly basketbalistky v roce 2012. | Zdroj: Reuters

„Bylo by asi fajn, kdybychom dokázali jako týmové sporty obecně budovat kulturu týmového sportu na výkonnostní úrovni,“ mluví trenér softbalistek Vojtěch Albrecht o tom, že je podle něj v České republice spíš tradice individuálního výkonnostního sportu a kolektivní sport je často spíš jako doplněk nebo zkrátka zábava.

„Dostat se na úroveň, na kterou se potřebujeme dostat, abychom dokázali porazit systémy, jako je v našem sportu třeba ten americký nebo japonský, kde se děti už odmalička vychovávají k tomu, aby byly vrcholovými sportovci, je těžké,“ dodává Albrecht.

A rozdílný přístup ke kolektivnímu sportu v jednotlivých zemích pak má za následek i to, jestli talentovaná hráčka nezačne testovat své možnosti v individuálních soutěžích. A s tím má trenér softbalistek zkušenosti.

„Mám pocit, že častokrát uteče z týmového sportu šikovný a talentovaný sportovec do individuálního sportu, protože tam vidí podmínky a i tu cestu lepší i úspěšnější,“ říká Albrecht.

Dalším faktorem je počet obyvatel, ze kterého se vytvoří základna kolektivního sportu a tam se samozřejmě se zeměmi jako Spojené státy nebo Japonsko Česko měřit nemůže. Na vzestupu je český mužský basketbal, který se po 37 letech dostal na světový šampionát a má i teoretickou naději na olympijské hry.

„Je to velké lákadlo. Už to mistrovství světa bylo pro český basketbal dlouho něco nedosažitelného a teď je to tady. Máme momentálně v nároďáku takovou generaci, která se myslím nezalekne ani boje o olympiádu. Samozřejmě prvních sedm celků z mistrovství světa, které jdou na olympiádu přímo, to je velice těžký a možná i nedosažitelný cíl vzhledem ke kvalitě, co tam bude,“ povídá k možnostem českého týmu reprezentant Lukáš Palyza.

Ale i kdyby se basketbalistům nepodařilo dostat mezi elitní sedmičku, můžou se ještě na šampionátu v Číně na konci léta probojovat na jeden z kvalifikačních olympijských turnajů - reálně by ale jejich postup do Tokia byl velkým překvapením.