Úspěšné odvolání. Sportovní arbitráž zrušila trest 28 ruským sportovcům

Mezinárodní sportovní arbitráž uvedla, že ve 28 případech byly sankce uložené Mezinárodním olympijským výborem zrušeny, protože proti sportovcům nebyly dostatečné důkazy. U těchto 28 sportovců byly zároveň znovu uznány výsledky, kterých v Soči dosáhli.

Zrušení trestů se týká například běžců na lyžích Alexandera Legkova, Maxima Vylegžanina nebo sáňkaře Alberta Demčenka. Legkov by měl získat zpět zlatou olympijskou medaili, stejně jako skeletonista Treťjakov.

Arbitráž v období od 22. do 27. ledna vyslechla každého z potrestaných sportovců. Před komisí vypovídal také bývalý ředitel moskevské laboratoře Grigorij Rodčenkov, který na státem organizovaný doping upozornil. Vystoupil před ní i Richard McLaren, na základě jehož zprávy MOV sportovce potrestal.

"CAS se jednohlasně shodl, že důkazy předložené MOV neměly v individuálních případech stejnou váhu," uvedla arbitráž v prohlášení. "Ve 28 případech nebyly dostatečné k potrestání za doping. V jedenácti ano, byl proto potvrzen verdikt MOV, ale s tím rozdílem, že místo doživotních trestů byl sportovcům zakázán pouze start na nejbližších zimních olympijských hrách," dodal.

28 sportovců může zároveň usilovat o nominaci do Pchjongčchangu, na to by se ale musely otevřít již schválené nominace.

V dalších jedenácti případech arbitráž uznala porušení antidopingových pravidel, sportovcům zachovala zákaz startu na nadcházejících olympijských hrách v Pchjongčchangu, ale zrušila jim doživotní zákaz startu na olympijských hrách, jde převážně o bobisty a hokejistky.

U třech biatlonistek, Olgy Zajcevové, Olgy Viluchinové a Jany Romanovové arbitráž odložila rozhodnutí až na dobu po skončení her. Bobista Maxim Bělugin se k CAS neodvolal.

Ministr sportu Pavel Kolobkov už prohlásil, že Rusko o dodatečné pozvánky bude usilovat. Nominace navíc už byly uzavřeny minulý týden.

"Očekávám, že Mezinárodní olympijský výbor uzná rozhodnutí CAS a bezpodmínečně zajistí ruským sportovcům účast na blížící se olympiádě," prohlásil Kolobkov. "Za poslední rok prožili velmi těžké časy a teď to chtějí hodit za hlavu a dělat to, co mají nejradši - soutěžit ve férovém boji," uvedl.