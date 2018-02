Co nabídl úterní olympijský program: nizozemská rychlobruslařská dominance i Krčmářův medailový ceremoniál

V úterý čeští sportovci další medailové umístění nepřidali, ale jeden z nich se z cenného kovu přeci jen radoval. Biatlonista Michal Krčmář totiž na slavnostním ceremoniálu převzal stříbrnou medaili z nedělního závodu. Sjezdař Ondřej Berndt i se zlomeným palcem splnil svůj cíl a obsadil 16. místo v alpské kombinaci, naopak sáňkařka Tereza Nosková s 27. místem spokojená nebyla. Pchjongčchang 20:43 13. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Nosková na startu závodu žen na olympijských hrách. | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČOV

Biatlonista Michal Krčmář se dočkal své stříbrné medaile, kterou vybojoval v nedělním sprintu na 10 kilometrů. Po závodě svůj životní výsledek oplakal a velké emoce na něm byly vidět i při slavnostním vyhlášení.

„Možná kdyby hrála česká hymna, tak přišly ještě větší emoce, ale teď už to nějakou dobu trvá, pomalu se s tím ztotožňuju, tak dokážu emoce ovládnout,“ řekl Krčmář Radiožurnálu.

BĚH NA LYŽÍCH:

Běžkyně na lyžích Kateřina Beroušková skončila ve sprintu ve čtvrtfinále. Šestadvacetiletá závodnice jako jediná z českých zástupců zvládla kvalifikaci, ve vyřazovacích bojích ale skončila ve své jízdě se ztrátou 16 sekund poslední a do semifinále nepostoupila.

Zlaté medaile získali Stina Nilssonová ze Švédska a Johannes Hösflot Klaebo z Norska, který se tak v 21 letech stal nejmladším olympijským vítězem v historii běžeckého lyžování.

Sprint klasickou technikou:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 3:05,75, 2. Pellegrino (It.) -1,34, 3. Bolšunov (OSR) -1,36, 4. Golberg (Nor.) -3,81, 5. Svensson (Švéd.) -7,73, 6. Hakola (Fin.) -20,72, ...v kvalifikaci 44. Razým, 59. Rypl, 61. Novák (všichni ČR).

Ženy: 1. Nilssonová (Švéd.) 3:03,84, 2. Fallaová (Nor.) -3,03, 3. Bělorukovová -3,37, 4. Něprjajevová (obě OSR) -9,14, 5. Falková (Švéd.) -11,16, 6. Digginsová (USA) -11,23, ...ve čtvrtfinále 26. Beroušková, v kvalifikaci 43. Grohová, 45. Hynčicová (všechny ČR).

CURLING:

Kanaďané Kaitlyn Lawesová a John Morris vyhráli premiérovou olympijskou soutěž v curlingu smíšených dvojic. Ve finále porazili švýcarské mistry světa Jenny Perretovou a Martina Riose 10:3 po šestém endu. Bronzové medaile získali ruští manželé Anastasia Bryzgalovová a Alexandr Krušelnickij, kteří v souboji o třetí místo porazili 8:4 Kristin Skaslienovou a Magnuse Nedregottena z Norska.

Smíšené dvojice:

Finále: Kanada - Švýcarsko 10:3 po 6. endu.

O 3. místo: OSR - Norsko 8:4.

RYCHLOBRUSLENÍ:

Také čtvrtá rychlobruslařská disciplína na olympijských hrách v Pchjongčchangu skončila nizozemským triumfem. Závod na 1 500 metrů vyhrál časem 1:44,01 Kjeld Nuis, nadvládu Nizozemců podtrhl druhým místem Patrick Roest. Třetí dojel k velkému nadšení publika Korejec Kim Min-sok.

Nuis, jenž se na předchozí hry v Soči neprobojoval z domácí kvalifikace a od té doby spolupracuje s psychologem, na patnáctistovce navázal na pondělní výhru Ireen Wüstové. Z 12 rychlobruslařských medailí jich Nizozemci v Pchjongčchangu dosud získali osm.

Muži - 1500 m:

1. Nuis 1:44,01, 2. Roest (oba Niz.) 1:44,86, 3. Kim Min-sok (Korea) 1:44,93, 4. Silovs (Lot.) 1:45,25, 5. Oda (Jap.) 1:45,44, 6. Swings (Belg.) 1:45,49, 7. Henriksen (Nor.) 1:45,64, 8. Mantia (USA) 1:45,86, 9. Pedersen (Nor.) 1:46,12, 10. Williamson (Jap.) 1:46,21.

RYCHLOBRUSLENÍ NA KRÁTKÉ DRÁZE:

Arianna Fontanaová vyhrála závod rychlobruslařek na krátké dráze na 500 metrů. Ziskem šesté olympijské medaile se sedmadvacetiletá Italka vyrovnala nejúspěšnější ženě tohoto sportu Wang Meng z Číny, zlato ale vybojovala poprvé. Další medaile si v Kangnungu rozdělily Yara van Kerkhofová z Nizozemska a Kanaďanka Kim Boutinová.

Ženy - 500 m:

1. Fontanaová (It.) 42,569, 2. Van Kerkhofová (Niz.) 43,256, 3. Boutinová (Kan.) 43,881, 4. Christieová (Brit.) 1:23,063, Čche Min-čong (Korea) diskvalifikována.

SANĚ:

Olympijskou soutěž sáňkařek vyhrála stejně jako v Soči Němka Natalie Geisenbergerová. Mezi německou trojici se dokázala v Pchjongčchangu vklínit jen Kanaďanka Alex Goughová, která získala bronz. Tereza Nosková skončila mezi třicítkou závodnic na 27. místě.

Ženy:

1. Geisenbergerová 3:05,232, 2. Eitbergerová (obě Něm.) -0,367, 3. Goughová (Kan.) -0,412 , 4. Hüfnerová (Něm.) -0,481 , 5. McRaeová (Kan.) -0,646 , 6. Hamlinová (USA) -0,680 , 7. Stramaturaruová (Rum.) -1,056, 8. Frischová (Korea) -1,168, 9. Egleová (Rak.) -1,377, 10. Vötterová (It.)-1,627, ...27. Nosková (ČR) 2:23,866 po třech jízdách (47,813+48,132+47,921).

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ:

Po dnech odkladů se konečně do medailových bojů zapojili i alpští lyžaři. Kombinaci vyhrál Marcel Hirscher, který ve slalomu úspěšně zaútočil z dvanáctého místa po sjezdu. Stříbro a bronz berou Francouzi.

Z českých lyžařů byl po sjezdu nejlepší Ondřej Berndt na 34. místě. Přestože se mu nepovedlo dostat se mezi třicítku nejlepších, kteří jeli slalom na neporušené trati, podařilo se mu splnit cíl dostat se v celkovém pořadí do top 20 a nakonec obsadil 16. příčku.

Muži - kombinace:

1. Hirscher (Rak.) 2:06,52 (sjezd 1:20,56 + slalom 45,96), 2. Pinturault -0,23 (1:20,28+46,47), 3. Muffat-Jeandet (oba Fr.) -1,02 (1:21,57+45,97), 4. Schwarz (Rak.) -1,35 (1:20,98+46,89), 5. Ligety (USA) -1,45 (1:21,36+46,61), 6. Mermillod Blondin (Fr.) -1,50 (1:20,89+47,13), 7. Jansrud (Nor.) -2,15 (1:19,51+49,16), 8. Hadalin (Slovin.) -2,42 (1:21,15+47,79), 9. Dressen (Něm.) -2,44 (1:19,24+49,72), 10. Kosi (Slovin.) -2,85 (1:20,61+48,76), ...16. Berndt -3,39 (1:21,81+48,10), Forejtek 1:22,56, Zabystřan (všichni ČR) 1:23,65 - oba nedokončili slalom.

SNOWBOARDING:

Olympijskou vítězkou v U-rampě se stala sedmnáctiletá americká snowboardistka Chloe Kimová. Čtyřnásobná šampionka zámořských X-Games si prvenství zajistila už první jízdou, ve třetí jízdě na závěr soutěže předvedla další parádní představení a svou známku ještě vylepšila na 98,25 bodu. Stříbrnou medaili získala Číňanka Liou Ťia-jü, bronz vybojovala další Američanka Arielle Goldová

Ve věku 17 let a 296 je Kimová nejmladší olympijskou vítězkou na sněhu. Překonala švýcarskou lyžařku Michelu Figiniovou, která v roce 1984 v Sarajevu vyhrála sjezd, když byla o 19 dní starší.

Ženy - U-rampa:

1. Kimová (USA) 98,25, 2. Liou Ťia-jü (Čína) 89,75, 3. Goldová 85,75, 4. Clarková (obě USA) 83,50, 5. Cchaj Süe-tchung (Čína) 76,50, 6. Macumotová (Jap.) 70,00, 7. Castelletová (Šp.) 67,75, 8. Tomitaová (Jap.) 65,25, 9. Thovexová 63,00, 10. Rodriguezová (obě Fr.) 50,50.

HOKEJ:

Ženy:

Skupina A:

Kanada - Finsko 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Branky: 1. Agostaová, 18. Poulinová, 29. Daoustová, 39. Saulnierová - 48. Väliläová.

USA - OSR 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Branky: 32. a 32. Lamoureuxová-Davidsonová, 9. Bellamyová, 35. Marvinová, 59. Brandtová.