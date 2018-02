'Už si připadáme jako na olympiádě,' usmíval se Pavel Francouz po prvním tréninku v dějišti Her

„Tady je to už úplně o něčem jiném. Už si připadáme jako na olympiádě. Teď už máme myšlenky nasměrované jenom na ten první zápas. Musím říct, že hala je nádherná, moc se jim povedla. Vesnice je také super, není si na co stěžovat, jídlo dobré, pokoje pěkné. Zkrátka samá pozitiva,“ usmíval se Pavel Francouz.

Toho už před turnajem označil trenér Josef Jandač za brankářskou jedničku národního týmu pro olympijské hry.

Než ale mohl český gólman a sním i ostatní členové národního týmu nasát olympijskou atmosféru, čekal je velice náročný den, od přesunu ze Soulu, až po svižný trénink takzvaně na vypocení.

„V podstatě jsme se od samého rána nezastavili. Je to náročné, ale ještě máme dost času do prvního zápasu, takže myslím, že to brzo bude v normálu,“ věří Pavel Francouz.

Na led už se nedostal Milan Gulaš, který po zranění kolene opustí národní tým a vrací se domů. Naopak zdravotně se dává dohromady Michal Vondrka, kterého trápila v předchozích dnech viróza

„Bylo mi mizerně. Fakt musím říct, že jednu noc jsem si myslel, že umřu. Měl jsem teplotu, strašně mě bolela hlava a byl jsem úplně vyřízený. Dlouho jsem před tím nemocný nebyl, ale už je to lepší,“ pochvaluje si Michal Vondrka.

Času na dokonalé zotavení má ještě relativně dost. První zápas olympijského turnaje čeká české hokejisty 15. února s domácím týmem Jižní Koreji.