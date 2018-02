V pátek pojedou na olympijských hrách o medaile Samková i Sáblíková

Ve dvě hodiny ráno českého času zasáhne do svých třetích olympijských her Michal Březina. Sedmadvacetiletého krasobruslaře čeká krátký program mužů. A Březina je připraven pokusit se vylepšit desáté místo, které obsadil shodně na olympijských hrách v Soči i ve Vancouveru. „Cítím, že mám natrénováno, a vím, že když zajedu to, co umím, a předvedu to, co jsem trénoval, takže to bude v pohodě,“ řekl Březina Radiožurnálu.

Ve stejný čas je konečně na programu odložený slalom sjezdařek. Čeští fanoušci se můžou těšit na Gabrielu Capovou a Martinu Dubovskou. Druhé kolo bude začínat ve čtvrt na šest.

A ve dvě hodiny startuje i snowboardcross žen i s jednou z hlavních medailových nadějí české výpravy Evou Samkovou, která v Pchjongčchnagu zaujala mimo jiné originální výbavou. Olympijská vítězka ze Soči Samková musí nejprve projít kvalifikací, kromě ní se soupeřkami popasuje i Vendula Hopjáková. Čtvrtfinále začíná ve 4.15, semifinále pak ve 4.36. O medailích rozhodně finále, které začíná ve 4.52.

Ve tři hodiny se znovu představí čtveřice českých sjezdařů Jan Hudec, Ondřej Berndt, Filip Forejtek a Jan Zabystřan. O co nejlepší výsledky se pokusí zabojovat v super-G.

V 7.30 vyběhnou do závodu na 15 kilometrů volně běžkaři. České barvy budou reprezentovat Martin Jaks, Petr Knop, Aleš Razým a Michal Novák.

V pravé poledne se budou zraky českých sportovních nadšenců upínat k závodu rychlobruslařek na 5000 metrů, ve kterém může Martina Sáblíková napodobit bývalého oštěpaře Jana Železného a ovládnout stejnou olympijskou disciplínu na třech olympijských hrách po sobě.

A ve 13.30 druhé budou k vidění skokani na lyžích, čeká je totiž kvalifikace na velkém můstku. České barvy budou hájit Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek, Vojtěch Štursa a Roman Koudelka, který bude spoléhat i na šťastný talisman – starou rodinou minci po dědovi.

Páteční program zimních olympijských her (kvalifikace s českou účastí a finále):

1:30 skeleton mužů - 3. a 4. jízda,

2:00 krasobruslení - krátký program mužů (Březina),

2:00 slalom žen - 1. kolo (Dubovská, Capová),

2:00 snowboardcross žen - kvalifikace (Samková, Hopjáková),

3:00 super-G mužů (Hudec, Berndt, Forejtek, Zabystřan),

4:10 hokej USA - Slovensko,

4:15 a 4:36 snowboardcross žen - čtvrtfinále a semifinále,

4:52 snowboardcross žen - finále,

5:15 slalom žen - 2. kolo,

7:30 běh na lyžích 15 km volně mužů (Jakš, Novák, Knop, Razým),

8:40 hokej OSR - Slovinsko,

12:00 akrobatické lyžování - skoky žen,

12:00 rychlobruslení 5000 m žen (Sáblíková),

12:20 skeleton žen - 1. a 2. jízda,

13:10 hokej Finsko - Norsko, Švédsko - Německo,

13:30 velký můstek muži - kvalifikace (Koudelka, Polášek, Kožíšek, Hlava).