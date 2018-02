V závodě nevidím nic pozitivního, dlouho jsem takhle špatně nestřílel, hodnotil po stíhačce Moravec

Ondřeji, jaké bude vaše hodnocení závodu?

Těžko se mi hodnotí. Vlastně ve stíhačce nevidím nic pozitivního. Dlouho jsem takhle špatně nestřílel. Osm trestných kol je tristní výsledek i přes podmínky, které panovaly.

Na stojákách bylo těžko, vítr foukal, ale absolutně jsem to nezvládl i jinak. Kolo a půl jsem v podstatě rozmrzal, na ležákách jsem vůbec necítil prsty, to bylo docela složité.

Stojky byly hrůza, navíc jsem nebyl dobrý ani běžecky. Teď nezbývá, než na to zapomenout a soustředit se na dvacetikilometrový závod.

Těšíte se o to více právě na vytrvalostní závod?

Momentálně se na něj úplně netěším. Může to být můj poslední individuální závod, protože rozhodne, jestli budu vůbec startovat v závodě s hromadným startem.

Na vytrvalostní závod se musím maximálně zkoncentrovat, připravit se na něj a dát do toho takříkajíc vše.

Říkal jste, že jste půl závodu rozmrzal. Co bylo na trati nejhorší?

Hlavně vítr. Mráz by byl snesitelný, ale vítr a navíc tma, přeci jenom je tu hodně pozdě už. Ale podmínky pro všechny stejné, na to se nedá vymlouvat.​