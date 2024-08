Věděl jsem, že přijdou chyby. Byl jsem ale připravený, říká Macháč. S Pavláskem chce hrát Davis Cup

Po senzačním triumfu v mixu s Kateřinou Siniakovou se do postele dostal okolo půl čtvrté ráno a usínal s vědomím, že za pár hodin hraje na letních olympijských hrách další zápas o medaili. A i když Tomáš Macháč udělal pro přípravu maximum, na bronz s Adamem Pavláskem v mužském deblu nedosáhl. Paříž 9:33 4. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Pavlásek s Tomášem Macháčem odcházeli z kurtu s hlavou vztyčenou | Foto: Pilar Olivares | Zdroj: Reuters

Tenisté Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem obsadili na letních olympijských hrách v Paříži čtvrté místo v deblu. V duelu o bronz česká dvojice podlehla v areálu Rolanda Garrose americkému páru Taylor Fritz a Tommy Paul 0:2 na sety.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Tomáše Macháče a Adama Pavláska po prohraném zápase o bronz

„Zrovna v těchto zápasech jsem nepřevedl úplně nejlepší výkon, který bych si představoval, nebo který by si tyto zápasy zasloužili. Což je taková kaňka na celém turnaji,“ mrzelo Pavláska, že hlavně v závěrečném duelu o bronz nepomohl víc Macháčovi, který do utkání nastupoval jen s pár hodinami spánku.

Po zisku zlata v mixu se totiž do postele dostal český tenista až okolo půl čtvrté ráno. A i když se pokusil udělat v přípravě na zápas maximum, trochu se na něm hektický režim podepsal. Macháč se na to ale vymlouvat nechtěl.

„Myslím, že jsem byl na zápas dobře připravený, necítil jsem se špatně. Ale některé chyby, které jsem udělal, bych normálně neudělal, bohužel. Věděl jsem, že to takhle bude. Ale soupeři byli kvalitní, na ně bychom museli hrát ještě lépe,“ popsal Macháč

Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem | Foto: Violeta Santos Moura | Zdroj: Reuters

Oba tenisté v rozhovoru po utkání dávali pochopitelně najevo zklamání, ale zároveň uznali, že dosáhli na velký úspěch. „Byla to dobrá zkušenost, můžu to hodnotit pozitivně, i skrz naše výsledky. Je to událost, která se koná jednou za čtyři roky, bylo to na antuce, blízko Česka, takže tady bylo neskutečné množství fanoušků. Tímto bych chtěl poděkovat všem fanouškům a všem okolo, hráčům a celé výpravě. Byl to neskutečný zážitek,“ shrnul Pavlásek.

„Myslím, že kapitán se určitě nemusí bát, že debla nemáme. Debla máme na sto procent, takže to je pohoda,“ navazuje na Pavláska Macháč s tím, že daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil má k dispozici silnou deblovou dvojici pro podzimní finálový turnaj.