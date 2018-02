Velké ruské zklamání. 45 ruských sportovců včetně Legkova, Šipulina i Usťugova si na Hrách nezazávodí

Sportovní arbitrážní soud zamítl odvolání pětačtyřiceti ruských sportovců. Ty nepustil na Hry do Pchjongčchangu Mezinárodní olympijský výbor kvůli dopingovým problémům v největší zemi světa. O vrchol sezony tak přijdou i hvězdy svých disciplín jako třeba běžci na lyžích Legkov a Usťugov nebo biatlonista Šipulin. Pchjongčchang 15:49 9. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský biatlonista Anton Šipulin. | Foto: Kerstin Joensson | Zdroj: AP

Sportovní arbitrážní soud několikrát odložil konečný verdikt a tak přišel jeho generální sekretář Matthieu Reeb s prohlášením až v den zahájení olympiády. Sdělení ale bylo jasné a stručné.

Pětačtyřicet sportovců, o kterých se v Jižní Koreji jednalo, do olympijských soutěží nezasáhne. Podle Sportovního arbitrážního soudu se neprokázalo, že by komise Mezinárodního olympijského výboru postupovala diskriminačně nebo nespravedlivě.

„I když byl Ruský olympijský výbor suspendován, Mezinárodní olympijský výbor nabídnul jednotlivým závodníkům možnost zúčastnit se Her v Jižní Koreji za určitých podmínek. Bylo to kvůli vyvážení zájmů Mezinárodního olympijského výboru v globálním boji proti dopingu a zájmů individuálních sportovců z Ruska. Není to sankce, ale spíš rozhodnutí o způsobilosti,“ četl z prohlášení Matthieu Reeb v naplněném konferenčním sálu nedaleko olympijské vesnice.

V první řadě uprostřed seděli ruští novináři, kteří po vynesení verdiktu vypadali klidně, ale doufali v opačné rozhodnutí.

„Je to velké zklamání pro všechny ruské fanoušky, protože jsme všichni doufali v alespoň trochu dobrý konec tohoto velmi špatného příběhu. Tito sportovci byli totiž doopravdy čistí a jsou to hvězdy svých disciplín,“ povídal zklamaný novinář Dmitrij Zeljanov z ruského deníku Sport express.

V Jižní Koreji tak bude soutěžit jen skupina 169 olympijských sportovců z Ruska, kteří jako prokazatelně "čistí" dostali pozvánku Mezinárodního olympijského výboru. Nastoupí ale pod neutrální vlajkou, a pokud vyhrají, ruskou hymnu na sportovišti určitě neuslyší.