Olympijské medailové naděje zkoušely vodu v Tokiu. ‚Jsem rád, že jsem tam byl,‘ hodnotí skifař Synek

Mezi nejsledovanější sportoviště v roce 2020 bude patřit vodní kanál v dějišti olympijských her v Tokiu. Během letní olympiády se na něm představí hned několik českých medailových nadějí včetně Ondřeje Synka a Martina Fuksy. Tokio 18:22 1. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skifař Ondřej Synek na mistrovství světa ve veslování v rakouském Ottensheimu | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Olympiáda v Riu mu podle představ nevyšla a tak teď dělá Martin Fuksa všechno pro to, aby se v Tokiu dostal na stupně vítězů. Elitní rychlostní kanoista se tak vydal do Japonska stejně jako skifař Ondřej Synek, aby si vyzkoušeli, co je za pár měsíců čeká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ondřej Synek a Martin Fuksa si vyzkoušeli vodní kanál v Tokiu

„Veslaři tam budou před námi od začátku olympiády a my bychom tam nemohli trénovat. Proto jsme museli najít místo, kde budeme trénovat a do Tokia přijedeme jako na normální závody,“ popisuje dvojnásobný mistr světa - kanoista Martin Fuksa, proč musel s týmem hledat speciální místo pro přípravu v Japonsku, které bude zároveň sloužit jako jeho základna pro Hry v Tokiu.

Ideální podmínky našel v prefektuře Kóči, kde na podzim strávil měsíc přípravou a na stejné místo se nejspíš vátí až před sportovním vrcholem roku.

„Bavil jsem se o tom i s Martinem Doktorem, jak byl dlouho před olympiádou v Atlantě. On mi říkal, že tam byl zhruba tři a půl týdne. Minimálně jsou prý dobré alespoň ty dva týdny.“

Vyrazil jeden z nejlepších světových rychlostních kanoistů pro radu za dvojnásobným olympijským vítězem z Atlanty Martinem Doktorem i kvůli tomu, aby se neopakovalo zklamání z Her Riu.

Už tam jel Fuksa jako velká naděje, ale nakonec z toho bylo jen páté místo z kilometru. Čtvrtou medaili z olympiády v řadě naopak může přidat skifař Ondřej Synek, který už má za sebou také „inspekční“ cestu do Japonska.

Horko bude velký problém

„Jsem rád, že jsem tam byl. Prohlédl jsem si město, kanál, závodiště, vesnici. Do Ria jsem vysílal trenéra a teď jsem si to byl poprvé obhlédnout sám a je dobré to vidět. Člověk pak ví, do čeho jede a dokáže si to pak lépe představit.“

A přestože v Tokiu Synek nebyl v době horkého léta, očekává, že vodní sporty výrazně ovlivní extrémní teploty a vlhkost, kvůli kterým byl třeba maraton přesunutý na sever do Sappora.

„To je megaproblém. Ten závod je energeticky strašně náročný a záleží, jak kdo si na to zvykne a jak mu to pak bude vyhovovat,“ potvrzuje trojnásobný olympijský medailista Ondřej Synek, že ani vodákům pravděpodobně nebude na jejich sportovišti nijak příjemně. Hry začnou v Tokiu 24. července.