„To rozhodnutí nechápu.“ Olympiáda s Rusy nemusí být definitivní, trumfy drží i sponzoři

Mezinárodní olympijský výbor před několika dny povolil ruským a běloruským sportovcům startovat příští rok na olympiádě v Paříži. Co je nakonec přesvědčilo?

Na úvod dost těžká otázka. Úplně přesně se to vyčíst nedá. Žádné konkrétní důvody nebyly nikde prezentovány. Ale může jich být víc. Na první dobrou by možná mohl někdo říct, že jsou v tom peníze, ale to nemusí být úplně tak jednoznačné. Rozhodnutí může v tomto směru přinést i negativní věci. Některé firmy – u nás už to jedna byla – se můžou od olympijského hnutí odklonit, konkrétně i od olympiády, i když je jasné, že takové věci nejsou úplně jednoduché. Odstoupit od takové smlouvy s sebou nese určité obstrukce, takže si firma musí sama zvážit, jestli jí to za to stojí.

Nicméně bych očekával, že firmy na to budou reagovat víc, než je zatím veřejně známé. Třeba když začal konflikt na Ukrajině, celý svět tlačil na firmy, které v Rusku obchodovaly, aby se odtamtud stáhly. Teď se ale tak neděje. Zdá se, že největší sponzoři zatím zůstávají. Možná bych očekával, že se tak nebude dít věčně, že to třeba ještě přehodnotí a pak by peníze asi nehrály takovou roli. Rozhodnutí pro Mezinárodní olympijský výbor by nebylo tak jednoznačné, peníze by pro něj nebyly hlavním přínosem. Co ho k rozhodnutí vedlo, je bezpochyby tlak některých organizací nebo i některých sportovních federací, které už třeba Rusům start v jiných soutěžích povolily. Někteří Rusové nebo Bělorusové jsou na olympiádu už i kvalifikováni. V některých soutěžích běžně hrají – například v tenisových, ale našli bychom i další, kde ruští a běloruští sportovci startovat mohou. Věcí může být samozřejmě víc.

Bude mít Mezinárodní olympijský výbor víc peněz, když budou Rusové a Bělorusové startovat?

To může být jedna věc, která taky může hrát roli. Znovu však říkám, že bych na druhou stranu očekával, že o některé jiné sponzory tímhle rozhodnutím olympiáda přijde, ale zatím se asi tak neděje. To, že odstoupí jeden z partnerů Českého olympijského výboru je pro nás samozřejmě důležité, ale v kontextu mezinárodního hnutí je to nic.

Bez symbolů

Rusové a Bělorusové mají startovat pod statusem individuálního neutrálního sportovce. Už se ví, co přesně to znamená, a jaká budou kritéria pro jejich výběr?

To myslím, že bylo řečené hned. Sportovci nesmí být v kontaktu s bezpečnostními a vojenskými složkami v Rusku, nesmí samozřejmě podporovat ruskou a běloruskou agresi na Ukrajině a naopak se od ní distancovat, zároveň nebudou startovat pod vlajkou své země, nezazní jejich hymna a tak dále. Se sportovcem tak nebudou spojené státní symboly. Také platí, že Rusové a Bělorusové nemohou startovat v jakýchkoliv týmových soutěžích.

„Podle Mezinárodního olympijského výboru bylo stanovisko přijato mimo jiné i na základě „názoru drtivé většiny sportovců“, že by jejich kolegové neměli být trestáni za jednání své vlády. V prohlášení se MOV odvolává také na rezoluci OSN, která podporuje autonomii sportu a politickou neutralitu výboru nebo na obavy zvláštních zpravodajů Rady OSN pro lidská práva ohledně diskriminace sportovců podle národnosti." (Zdroj: olympics.com)

Zaznamenal jsem slova Ondřeje Šebka, šéfa Národní sportovní agentury, který si myslí, že sítem mnoho ruských a běloruských sportovců neprojde.

„Prakticky se dá vyloučit, že by účast ruských sportovců byla taková, na jakou jsme byli zvyklí, že výpravy měly čtyři sta sportovců…“

Budou to tedy spíš jednotlivci, kteří pak vystoupí pod statusem individuálního neutrálního sportovce?

„… a spíše to budou ti, kteří opravdu veřejně vystupují proti režimu.“ Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury (ČT, 11. 12. 2023)

Teď jich je jedenáct. Jestli se nepletu, zatím je to osm Rusů a tři Bělorusové. To je samozřejmě malý počet. Taky záleží na tom, jak se k tomu postaví jednotlivé sportovní federace, kdo sportovcům dovolí jít do kvalifikačního klání, aby se na olympiádu mohli dostat. Takže jedna věc je rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který Rusům a Bělorusům za podmínek, o kterých jsme mluvili, umožní v Paříži startovat. Ale druhá věc je, jestli jim to umožní federace jednotlivých sportů. Ty mají samozřejmě taky velkou moc a mohou tomu zabránit.

Je samozřejmě otázka, zda Rusové a Bělorusové vůbec budou chtít s přísnými kritérii souhlasit a sportovat pod neutrální vlajkou. Například plavec Kliment Kolesnikov už řekl, že nic takového nechce.

Pak už je to na každém z nich. Svou roli ale asi bude hrát i to, jak se staví k samotnému konfliktu na Ukrajině. Dokážu si představit, že ti, kteří se od toho nechtějí veřejně distancovat, si třeba řeknou, že jim to za to nestojí a můžou se na to i vymlouvat. To si myslím, že už je detail.

Jak se postoj k dění na Ukrajině bude zjišťovat? To se budou procházet facebookové statusy za poslední rok?

Asi to nebude tak, že by museli povinně vystoupit nebo napsat nějaké prohlášení. Myslím, že se bude zjišťovat, jestli dění nepodporovali. Určitě se tam nemůžou dostat ti, kteří se s konfliktem ztotožnili.

Rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru okamžitě zkritizovali ukrajinští představitelé. Podle nich rozhodnutí dovolí využít olympijské hry jako zbraň. Toho se podle tebe Mezinárodní olympijský výbor v čele s Thomasem Bachem nebojí?

Myslím, že s tím musí počítat každý. Když ruský sportovec získá medaili, něco tam dokáže, tak je to pořád ruský nebo běloruský sportovec. Jestli tam bude pod vlajkou svojí země, nebo ne, to nehraje žádnou roli. Pořád je to Rus nebo Bělorus. I my dva, když se budeme bavit o výsledcích olympiády, tak to budeme vnímat tak, že třeba tenisový turnaj vyhrál Rus. Nebudeme řešit, jestli měl ruský dres. Takže to je jasná věc, že to Rusko, případně Bělorusko, dokáží využít k propagandě.

Český nesouhlas

Jak rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru rezonuje v českém prostředí a u Českého olympijského výboru?

Olympijský výbor se od toho jasně distancoval.

„Nesouhlasíme s jakoukoli formou účasti Ruska a Běloruska v kvalifikaci na OH nebo na hrách samotných po dobu trvání válečného konfliktu na Ukrajině.“ Veronika Linková, tisková mluvčí Českého olympijského výboru (TN.cz, 8. 12. 2023)

Řekl, že s rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru nesouhlasí. Myslím, že to dal jasně najevo, a to jak na půdě Mezinárodního olympijského výboru, tak i tady v ČR. Tam je to naprosto zřetelné a zjevné.

Už se od něj kvůli tomu odklonil jeden ze sponzorů. Jsou i další ohlasy mezi jinými sponzory?

Nevím o takových.

Jak si vysvětluješ slova Miroslava Jansty z České unie sportu, který kritizuje předsedu Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala, jenž prý ‚kopíruje jednání prezidenta Thomase Bacha‘?

To je věčný boj mezi Kejvalem a Janstou. Janstovi se to prostě hodí. Ale myslím si, že tentokrát není kritika na místě. Prohlášení a postoje olympijského výboru, včetně expertní skupiny, která vznikla u Českého olympijského výboru a která se zabývá dopadem války na Ukrajině na český olympismus, byly zjevné, jasné a asi není na místě předsedu Českého olympijského výboru kritizovat. Vyjádřil se jasně a není co dál k tomu říkat.

Mohl s tím Český olympijský výbor něco dělat? Mohl dělat víc pro to, aby rozhodnutí nepadlo?

Byli bychom v menšině. Takže myslím, že nemohl. Došlo k hlasování, kde rozhodl výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru, a tam ČR zastoupení nemá.

Bavil ses o rozhodnutí s českými sportovci? Co na to říkají?

Bavil jsem se s nimi. Nechtějí moc mluvit veřejně, na mikrofon, ale někteří z nich k tomu mají postoj celkem jasný. Pořád se bavíme o penězích, které hrají obrovskou roli. V celém olympijském hnutí, na všech olympiádách… Pořád hrají obrovskou roli peníze.

Takže se k tomu nechtějí vyjadřovat proto, že kdyby třeba na olympiádu nechtěli jet nebo ji chtěli bojkotovat, tak přijdou o peníze, které jim olympiáda může potenciálně přinést…?

Olympiáda je pro většinu sportovců – hlavně u menších sportů – samozřejmě obrovskou příležitostí vydělat peníze. A pokud mají sportovci dokonce šanci uspět, tak je příležitost ještě větší, a vidí to všichni – sportovci, funkcionáři… Zejména pro menší sporty je to obrovsky důležité, protože některé z nich pak žijí celý olympijský cyklus. Takže nejet na olympiádu je pro ně strašně složité. Všichni to tak vnímají. Nikdo o tom nechce mluvit, protože nikdo nechce vypadat tak, že by se stavěl na stranu Mezinárodního olympijského výboru. Zároveň ale nikdo nemá na to, aby vystoupil na veřejnosti a řekl, že na olympiádu nepojede. To si myslím, že neudělají.

Pak tu ale máme zástupce ze světa sportu, kteří už dřív otevřeně říkali, že to není správné…? Napadl mě třeba kajakář Hradilek.

Kajakář Hradilek si to může dovolit, protože se ho start na olympiádě netýká. Je otázka, jak by Vávra Hradílek mluvil, kdyby na tu olympiádu měl jet. Třeba jsou jedinci, kteří by se i přesto vzdali olympijského startu. Ale nevím o nikom, kdo by teď mohl jet na olympiádu, navíc by měl třeba šanci uspět a vystoupil by s tím, že tam nepojede. Takový případ jsem zatím nezaznamenal. Už se k tomu samozřejmě v médiích vyjadřovala i ta největší esa z české výpravy. Není nikdo, kdo by řekl, že pokud to takhle zůstane, tak nepojedou. Ale nemusíme se bavit jen o olympiádě – jak jsem říkal na začátku, je řada soutěží, ve kterých ruští a běloruští sportovci soutěží, a sportovci z celého světa proti nim nastupují. Úplně jasným příkladem je tenis, a to také nikomu nevadí. Proč to tedy řešíme, když je olympiáda?

Prestiž

Olympiáda je pro mnoho sportovců – když odhlédnu od peněz – vrcholem sportovní kariéry. Nemůže to souviset s tím, že se můžou podívat někam, kam se už třeba nikdy nedostanou?

To je trochu diskutabilní. Olympiáda je obrovská továrna na peníze, o které jde především. Všichni za tyto výroky a myšlenky kritizovali Lukáše Pollerta, když v roce 1992 vyhrál olympiádu v Barceloně. I když to nikdo nechce slyšet, je to hlavně o penězích a až potom o sportovním výkonu. Je třeba si uvědomit, že na olympiádě v mnoha sportech nestartuje světová špička. Je tam kvóta na počet zemí – třeba zrovna ve vodním slalomu –, do které se prostě ti nejlepší nevejdou. Sice startují sportovci ze všech zemí, ale nejsou to ti nejlepší. Hodnota vítězství je tak dost často daleko vyšší na mistrovství světa nebo na kontinentálním šampionátu, kde je pak vítězství pro sportovce mnohem hodnotnější. Olympiáda je samozřejmě jednou za čtyři roky, a je mediálně a celospolečensky tak prezentovaná, že je pak vítězství bráno jako největší a nejvyšší, ale mezi sportovci takovou hodnotu nemá.

Abych to uzavřel – nepanoval mezi nimi názor, že by měli něco bojkotovat…?

Ne, ještě jsem se s takým názorem nesetkal. Nejenom mezi těmi, se kterými jsem mluvil, těch nebylo zas tolik, ale ani jsem nic takového nezaznamenal. Nečetl jsem žádný názor některého z českých sportovců, který má reálnou šanci na olympiádu jet, že by ji chtěl bojkotovat kvůli tomu, že tam budou Rusové.

„Přestože já osobně bych byl spíše pro tvrdší kritéria, tak i přesto si uvědomuju, že pozice Mezinárodního olympijského výboru nebyla jednoduchá.“ Ondřej Perušič, plážový volejbalista (Čro, 9. 12. 2023)

„V našem sportu Rusové a Bělorusové startovat nebudou, za což jsem strašně rád… Přiznám se, že do toho úplně nevidím a nerad bych teď úplně hanil to rozhodnutí.“ Jiří Prskavec, vodní slalomař (TN.cz, 8. 12. 2023)

„Je to pro mě velice smutné rozhodnutí. Je to obrovská reklama pro ruskou válku a bude to stát spoustu, ale spoustu lidských životů.“ Dominik Hašek, bývalý hokejový reprezentant (TN.cz, 8. 12. 2023)

Rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru je v tuto chvíli definitivní, nebo se může ještě změnit?

Na Mezinárodním olympijském výboru zas tak nezáleží. Spíš záleží na tom, jak se k tomu postaví ti ostatní. Pokud by drtivá většina sportovců řekla, že nebude startovat, pokud budou startovat Bělorusové a Rusové, tak pak by asi definitivní nebylo. Pokud by sponzoři řekli, že odstupují od smluv a nebudou olympiádu platit, tak by se tím Mezinárodní olympijský výbor asi taky musel zabývat. Podle mě se to jinak zvrátit nedá. Kdo jiný by to mohl zvrátit? Možná kdyby Francie zakázala vstup ruských a běloruských sportovců na území v době olympiády, ale to se taky nestane, a asi ani nic podobně významného, co by šlo proti rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru.

Může se Český olympijský výbor proti rozhodnutí bránit?

Řekl bych, že už nemá možnost to jakkoli ovlivnit.

Přijde ti – čistě ze sportovního hlediska – férové, když se sejde ukrajinský a ruský sportovec? Ten ruský, který má velké zázemí, nějakou dobu se na to připravoval, a pak ten ukrajinský, který může přijít přímo ze zákopů…

Jestli se ptáš na můj osobní názor, tak v tom mám úplně jasno. Myslím, že není o čem diskutovat. Ruský nebo běloruský sportovec by prostě neměl startovat. Jsou argumenty, které to obhajují v tom smyslu, že ruští sportovci, kteří odsuzují útok na Ukrajinu, nemůžou za to, že se narodili v Rusku. Ale bohužel, jinak se to vyřešit nedá. Prostě mají smůlu. Taky je mi jich trochu líto, ale bohužel… Tak to prostě je.

Není to uplatňování kolektivní viny?

Třeba je, ale bohužel. Nevím, jak jinak by se to dalo řešit. Jak se na to mají dívat ukrajinští sportovci… Rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru nechápu a jsem proti tomu. Jsou tam i sportovci, kteří to odsuzují, ale nemůžou s tím nic dělat. Chápu, že jsou tam třeba i sportovci, kteří se to bojí odsoudit, protože mají v Rusku rodiny, které tím vystaví nebezpečí a tak dále. Ano, je to tak, ale stejně to bohužel není důvod, proč by měli Rusové startovat.

Mezinárodní olympijský výbor říká, že je nutné oddělit sport a politiku. Nebyla olympiáda vždycky trochu politická?

To asi byla. Už jenom tím, že sportovci reprezentují jednotlivé státy, které pak s jejich výsledky mohou nakládat i na poli propagandy a tak dále. Už to samo o sobě není apolitické.

Nevrhá to špatný stín na sport jako takový?

S tím se asi nedá nic dělat. Tak to prostě bylo, je a bude.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity zvuky z České televize a serveru TN.cz.