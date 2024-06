Olympijský rok: Tetování jsou můj druh odpočinku. Několik jich ani nemá význam, říká Vondroušová

Pokud jí to zdraví dovolí, už za týden by měla Markéta Vondroušová začít obhajovat titul na wimbledonské trávě. A za měsíc pak startovat na letních hrách v Paříži. Stanice Radiožurnál Sport postupně představí v časosběrných dokumentech seriál Olympijský rok, první díl se věnuje příběhu nejlepší české tenistky současnosti. Olympijský rok Praha/Sokolov 17:21 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová na antuce během French Open | Foto: Alain Jocard | Zdroj: Profimedia

Občas se stává, že se při rozhovorech reportéři Markéty Vondroušové ptají na vytetované obrázky a vzkazy. Například po prvním kole Roland Garros otázku na možné tetování s pařížskou tematikou na kurtu dostala.

„To platilo s Honzou Hendrychem jenom po vítězném Wimbledonu,“ vysvětluje Vondroušová.

Fanoušci znají také příběh z loňského Wimbledonu a sázku s koučem Janem Hernychem, který musel dodržet slib, ačkoli není příznivcem tetování, jak tehdy říkal. Ale malý letopočet připomínající velký triumf si nechal na kůži zvěčnit.

Sama česká tenistka má dnes na svém těle spoustu obrázků a vzkazů, přitom tato záliba vznikla nenápadně a dlouho zřejmě spala.

Hory a kamzík

„Vzniklo to zvláštním způsobem. Markéta o tetování mluvila, a tak jí moje sestra k patnáctým narozeninám koupila poukaz na tetování. Ale doma to leželo přes dva roky, myslím, že na to asi neměla čas. Poté tedy šla, ale je to schované v tenisce, na noze má zvěčněné hory. Tatér v Sokolově se jí ptal, co to vlastně je, a jestli má vytetovat i kamzíka. Tuhle příhodu si pamatuju,“ směje se Jindřiška Anderlová, maminka Markéty Vondroušové.

„Poté se to rozjelo, ale ani nevím, kde se ten impulz vzal. Okrajově si toho všímám, ale jak je toho moc, tak jsem to ani nevnímáte. Já ze začátku hudrovala a Markétě jsem říkala, ať si představí sebe v 50 letech. Tomu se smála a já to pak vzdala. Když pár let zpět začala nastupovat v televizi a v tílku bylo vše vidět, tak jsem se snažila dělat, že to nevidím. Když se koukám na jiné tenistky, třeba Terezu Martincovou, tak se mi to líbí. Ale vlastně nevím, proč to má moje dítě. Tahle vášeň mě překvapila, ale já to spíš nepochopím. Ty obrázky do sebe nezapadají, ale má to vždycky nějaký význam,“ popisuje Anderlová.

Tenistka Tereza Martincová | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: Profimedia

„Několik jich ani nemá význam. Některé tetování máme společné se sestrou, ta do toho taky začíná padat. Pro mě jsou ale druh odpočinku, zároveň obdivuju tatéry. Umí neuvěřitelné věci,“ popisuje Vondroušová.

To možná souvisí i s tím, že tenistka ráda dělá lidem radost. Při trénincích na pražské Štvanici tenistka své blízké umí překvapit třeba tím, že jim objedná něco speciálního.

„Hrozně ráda někomu něco kupuju a tím jím dělám radost, zároveň ale moc nemusím, když mi někdo něco koupí,“ vypráví Markéta Vondroušová, která by jistě ráda potěšila i své fanoušky na dalších velkých akcích.

Zranění na trávě

Minulý týden ale na turnaji v Berlíně uklouzla a při pádu se poranila. Pokud bude moci odletět na Wimbledon, k obhajobě loňského titulu by nastupovala jen s minimální zápasovou praxí na travnatém povrchu.

Marketa Vondrousova slips on the grass while serving for the set against Kalinskaya in Berlin.



It looks like she hurt her leg pretty badly.



Anna walks over to check on her.



She’s now receiving an off court medical time out.



Hopefully she’s able to continue. pic.twitter.com/XjKbhD00Sd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 20, 2024

