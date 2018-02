Samková, Krčmář a Erbanová slavili místo Prahy ve Vrchlabí. V mrazu je přivítaly stovky lidí

Stovky lidí v pondělí na hlavním náměstí ve Vrchlabí přivítaly olympioniky, kteří pocházejí z tohoto podkrkonošského města nebo tam chodili do školy. Vrchlabští medailisté z Pchjongčchangu bronzová snowboardcrossařka Eva Samková, stříbrný biatlonista Michal Krčmář a bronzová rychlobruslařka Karolína Erbanová dostali každý náramkové hodinky s věnováním v hodnotě 50-60 tisíc korun, květiny a další drobné dary. Vrchlabí 19:47 26. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Medailisté Eva Samková a Michal Krčmář | Zdroj: ČTK

První na pódium přišla Samková. „Je to nádherné, Vrchlabí má krásnou atmosféru. Lidé jsou tady skvělí, hrozně ráda se sem vracím," řekla Samková bezprostředně poté, co sešla z pódia. Na náměstí také zazněla píseň Vrchlabského dixielandu, který si pro úspěšnou olympioničku připravil speciální skladbu.

Olympionici nevystoupili současně, Samková musela odjet dříve. „Jedu na závody do Španělska a pak do Ruska, sezona ještě neskončila,“ dodala Samková.

Krčmář poděkoval za podporu, kterou ve Vrchlabí má. „Je to pocta pro nás sportovce a zároveň jsem strašně rád, že nám město Vrchlabí umožnilo fanouškům poděkovat za podporu. Velmi si vážím, že přišlo tolik lidí,“ řekl Krčmář.

Starosta a novopečený senátor Jan Sobotka řekl, že je rád, že se díky úspěchu vrchlabských sportovců o městě mluví.

„Problém byl s termíny sportovců. Všichni se na pódiu najednou nepotkají, vystoupí jeden po druhém. Je to náročné nejen organizačně, ale i díky počasí, je tady veliká zima," řekl Sobotka. Teplota odpoledne klesla až k minus 10 stupňům Celsia.

Mekka zimního sportu

Podle Sobotky není náhoda, že na olympiádě v Pchjongčchangu bylo tolik úspěšných sportovců s vazbou na Vrchlabí.

„Nejsou prvními ani posledními. Za posledních 50 let vyrůstali ve Vrchlabí vynikající sportovci. Na této olympiádě se to sešlo, cinklo to třikrát. Jsem velmi rád, že se ukazuje, že podpora sportu ve Vrchlabí má smysl,“ řekl Sobotka.

S vítáním úspěšných sportovců má Vrchlabí zkušenosti. Na den přesně před čtyřmi lety Samková po vítězství na hrách v Soči dostala na slavnostním přivítání olympioniků vysněného koně.

Společně se Samkovou tehdy na pódium vystoupili také běžkyně na lyžích Grohová a biatlonista Krčmář. Rychlobruslařku Erbanovou zastoupila její matka.

Samková, Erbanová i Krčmář chodili mezi lety 2002 až 2008 ve Vrchlabí na Základní školu náměstí Míru, Erbanová a Samková dokonce do jedné třídy.

