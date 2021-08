5 otázek k letu do Tokia. Kdo je zodpovědný za rozšíření koronaviru v olympijské výpravě?

42 lidí odcestovalo v půlce července vládním speciálem na olympijské hry do Tokia. Všichni byli několikrát testováni. Po příletu měl ale jeden z pasažérů pozitivní test. Covid se ve výpravě rozšířil, čtveřici sportovců neumožnil start na hrách. Olympijský výbor následně zahájil vyšetřování, jeho závěry okolnosti neobjasnily. A nepodařilo se to zatím ani pražským hygienikům. Projděte si pět klíčových otázky, které se nad letem do Tokia vznášejí. otázky a odpovědi Praha/Tokio 20:46 3. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaké okolnosti provázely vládní speciál do Tokia? | Zdroj: Reuters

Manipulovalo se se zasedacím pořádkem v letadle?

„Speciál doletěl do Tokia a v momentě, když na letišti zjistili, že jeden z pasažérů byl pozitivně testovaný, tak podle mých informací zaměnili seating list (rozmístění cestujících na palubě letadla - pozn. red.) a nahlásili organizátorům a japonské hygieně úplně někoho jiného, než seděl vedle pozitivního doktora (Vlastimila) Voráčka,“ uvedl šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser v pondělním Interview ČT24.

Proti tomu se ohradil Český olympijský výbor (ČOV), pro který bylo Neusserovo vyjádření „šokující“. Výbor konstatoval, že se šéf sportovní agentury na olympijské cestě do Tokia nijak nepodílel, ani nekomunikoval s nikým z české výpravy.

„Bohužel se ve své funkci nedokázal oprostit od osobní antipatie vůči Českému olympijskému výboru, což je u nejvýše postaveného muže českého sportu přinejmenším politováníhodné,“ uvedl výbor.

Obdobně reagoval také jeho šéf Jiří Kejval. „Já jsem na tom letišti nebyl, ostatně pan Neusser také ne. Ale mluvil jsem s našimi kolegy, kteří komunikovali s japonskou stranou, a ti mi říkali, že ta věc probíhala naprosto standardně a já jim věřím. Mě by zajímalo, pokud má pan Neusser takové argumenty, proč nepřijde za námi a neřekne, v čem jsme pochybili, nebo na základě jakých informací tohle říká. Ale musím říct, že mě tahle věc naprosto irituje,“ řekl pro server iROZHLAS.cz.

„Jeho zášť vůči olympijskému výboru je naprosto extrémní,“ míní Kejval. „Vůbec nechápu, že tohle je vedoucí představitel českého sportu. To je pro mě šokující,“ dodal.

Co se dělo na palubě?

Média už dříve referovala o tom, že se během 13hodinového letu zcela nedodržovala protiepidemická opatření – pasažéři neměli nasazený respirátor po celou dobu letu a nebyl ani striktně zachován zasedací pořádek.

Píše se o tom také ve vyšetřovací zpráva Českého olympijského výboru, kterou má redakce serveru iROZHLAS.cz k dispozici: „Charterový let umožňoval větší pohyb osob v letadle a celkově měl let jiný průběh, než je běžné při komerčních letech. Neexistoval pevný zasedací pořádek a docházelo k tomu, že si některé osoby měnily místa.“

Podle šetření hygieniků odpovídá zasedací pořádek, který jim výbor poskytl. „Víceméně všichni potvrdili, že tak nějak ten zasedací pořádek byl, jak jsme ho obdrželi,“ potvrdila redakci šéfka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová.

Jaké bylo přesné rozesazení pasažérů letadla, není však Kejval schopen říct. Vedením protiepidemických opatření byl na palubě pověřen právník Jan Exner ve funkci Covid Liaison Officer manažer (CLO). „Nemám nejmenší důvod kolegům nevěřit. Stoprocentně jim věřím,“ sdělil Kejval.

Že by ale došlo k záměně nebo záměrné manipulaci se zasedacím pořádkem kategoricky odmítá. „Proč bychom to nahlašovali jinak? Vždyť to byl malér, my jsme potřebovali spolupracovat s (japonskými) epidemiology,“ komentoval.

Kdo byl zodpovědný za opatření v letadle?

Většina pozitivně testovaných podle slov hlavní hygieničky seděla v zadní části letadla na jeho pravé straně, popsala serveru iROZHLAS.cz. Výjimku měl podle jejích slov tvořit pouze cyklista Michal Schlegel.

Že sedělo pět nakažených pohromadě, uvedla Jágrová také pro Deník N. V jednom sektoru měl sedět lékař Voráček, manželé Nauschovi, volejbalista Perušič i stolní tenista Pavel Siruček.

„Jenže ani jeden z těchto sportovců po příletu do karantény nešel. Perušič měl pozitivní test až o několik dní později, 19. července, Nausch Sluková až 22. července,“ řekla deníku. Kejval uvedl, že přesné rozesazení neznal.

Za dodržování protiepidemických opatření byl olympijským výborem pověřen Exner. Ten v odůvodnění, které rozeslal e-mailem, uvádí, že následoval pokynů japonských zástupců. Podle vzorku pozitivního testu určil první nakaženou osobu, kterou byl podle serveru Seznam Zprávy lékař Voráček, a dále označoval jeho nejintenzivnější kontakty.

Ke kritice ohledně zasedacího pořádku sdělil, že sledoval nejčastější pohyb osob. „V letadle sice nebyl určen zasedací pořádek a osoby se průběžně pohybovaly, ale pokusil jsem se prostřednictvím dotazů zjistit nejčastější pohyb jednotlivých osob jak v letadle, tak na letišti,“ popsal Exner.

„Jako tzv. blízké kontakty (close contacts) měly být označeny osoby, které seděly vedle Voráčka a v řadách před ním a za ním, a osoby, které byly s Voráčkem v blízkém kontaktu v průběhu letu a po příletu. Tyto osoby byly odeslány do karantény. To se týkalo i samotného Exnera, který s Voráčkem komunikoval,“ doplnil Český olympijský výbor.

Jak se dostal koronavirus do letadla?

Pražští hygienici odmítli potvrdit, či vyvrátit, že nákazu v letadle na olympijské hry do Tokia rozšířil lékař Voráček, který byl prvním pozitivně testovaným. Podle Jágrové bude obtížné určit, zda se cestující nakazili z jednoho zdroje a kdo byl oním pacientem nula. Uvedla to na úterní tiskové konferenci.

„Časová souslednost tady je, ale dokud nebudeme mít genotypizaci, nemůžeme to s jistotou říct,“ sdělila.

Zároveň však dodala, že z důvodu časové prodlevy při zajišťování vzorku a jeho následného odeslání do Česka je málo pravděpodobné, že by se podařilo sekvenaci provést a zdroj nákazy určit.

Média přitom již několik dní pracují s verzí, že prvním nakaženým byl lékař Voráček. Prvenství mu přisuzují také zástupci olympijského výboru ve své vyšetřovací zprávě.

Pro koho bude mít let důsledky?

Zpráva výboru dochází k závěru, že nebyla shledána žádná zásadní pochybení. „Dodržování opatření bylo vzhledem k počtu upozornění zejména záležitostí individuální odpovědnosti. Jejich dodržování však mělo být důsledně vyžadováno,“ zmiňuje.

„V této situaci je špatné, že k porušování docházelo také u zaměstnanců ČOV. Nedostatky při ochraně úst a nosu byly opakovány i v části pobytu výpravy v příletové hale. Přestože zejména ze strany Jana Exnera docházelo k opakovanému upozorňování na nutnost dodržovat nastavená opatření, právě jeho pozice CLO manažera v sobě obnáší odpovědnost za plnění veškerých covidových norem,“ shrnuje.

Výbor doporučuje pro nadcházející zimní olympijské hry v Pekingu 2022 upravit a zpřísnit pravidla pro přepravu sportovců. A navrhuje vyvodit důsledky pro Exnera a ředitele komunikace Tibora Alföldiho, který byl při uvedeném letu nejvýše postaveným pracovníkem managementu ČOV.

Jaké konkrétní závěry má výbor na mysli, ale ještě s jistotou neví ani jeho předseda. „My jsme v té zprávě označili lidi, kteří nesli odpovědnost ochrany proti covidu a také tam byli označena tzv. nejvyšší šarže olympijského výboru na palubě. Samozřejmě na tohle téma se vedou velké diskuze. Já jsem říkal, že stojím za odbornou prací CLO,“ zdůraznil.

„Uvidíme, jak rozhodne výkonný výbor,“ uzavírá Kejval.