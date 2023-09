Přípravy na olympijské hry 2026 jedou ve velkém. Ve Val di Fiemme vyrostou obří skokanské můstky

Přesně po dvaceti letech se vrátí zimní olympijské hry do Itálie. Místo Turína, které hostilo sportovní svátek v roce 2006, bude centrem v roce 2026 Milán. V nedalekém Val di Fiemme se na olympiádu připravují už teď. Na svazích tam budují nové skokanské můstky, ale i zázemí pro tisíce diváků. Val di Fiemme (Itálie) 20:44 8. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při olympijských hrách v roce 2026 se bude ve Val di Fiemme skákat na nových můstcích | Zdroj: Profimedia

Skokanské můstky jsou ráno ještě ve stínu kopců Val di Fiemme. Z prosklené haly jsou vidět dvě menší nájezdové věže, pod kterými je tmavě zelená umělá přistávací plocha. I tam ředitel skokanských závodů mezinárodní lyžařské federace Sandro Pertile kdysi závodil. „Začínal jsem na těch můstcích vpravo, ty dva nalevo, které jsou nyní v rekonstrukci, tady dřív nestály, když jsem začínal. Nejsem zrovna nejmladší,“ směje se Pertile.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se pracuje na nových skokanských můstcích ve Val di Fiemme, kde se bude skákat při olympijských hrách v roce 2026

Areál, který je v zimně hojně vyhledáván sportovci, ale i turisty, dozná v nejbližším období několika změn. „Přistávací plochu i nájezdy jsme úplně rozebrali a teď je to tu samá hlína. Už za pár týdnů dorazí firma, která postaví nové můstky právě pro olympijské závody. Budou o trochu větší než ty předchozí. Jeden z nich bude největším můstkem, na kterém se kdy na olympiádě závodilo. Bude měřit 143 metrů, takže se dá očekávat, že závodníci skočí klidně i 145 metrů,“ očekává bývalý úspěšný závodník.

Silná tradice

Svah chrání před větrem z obou stran hustý les. Mezi zdravým tmavým porostem jsou ale světlé suché smrky. Ty napadl po velké bouři Vaia před pěti lety kůrovec. Dřevokazného brouka se nejde zbavit ze dne na den, a proto v okolí můstků vybudují i ochranné sítě.

„Olympijské hry tady pro nás budou revoluční. Jde o obrovskou událost a navazujeme na tradici, která začala před třemi desítkami let. Tyto můstky tu budou stát stejně dlouho,“ těší Pertileho.

Výstavbu olympijské arény v Paříži zkomplikovala válka na Ukrajině. Stavbaři ale věří, že to stihnou Číst článek

Více diváků než v minulosti ale Pertile neočekává. „Je to kvůli tomu, že bezpečnost na olympijských hrách je nastavená opravdu vysoko. Výše než při normálních závodech. Pamatuji si, jak jsem byl na olympiádě v Salt Lake City v roce 2002. To bylo krátce po teroristickém útoku na obchodní centra v New Yorku. Tehdy jsem si nebyl jistý, jestli jde o závody nebo armádní cvičení. Je to podobné jako na letišti, kdy musíte projít sérii kontrol. To pochopitelně řadu diváků odradí. Tady očekáváme zhruba pět až deset tisíc návštěvníků. Kapacita je ale až 20 nebo 25 tisíc lidí,“ tvrdí Pertile.

Hostiteli 25. zimních olympijských her v roce 2026 budou města Milán a Cortina d'Ampezzo. Olympijský oheň vzplane v Itálii historicky počtvrté.