Z bobové dráhy na skokanský můstek. Čeští bobisté si v Pchjongčchangu vyzkoušeli virtuální realitu

V olympijské vesnici v jihokorejském Pchjongčchangu už někteří čeští sportovci stihli vyrazit za zábavou. Bobisté, kteří jsou zvyklí na rychlost přes 140 kilometrů v hodině, zažili trochu jiný adrenalin na speciálním simulátoru. Ve virtuální realitě si kromě ledového koryta vyzkoušeli, jak se létá vzduchem skokanům na lyžích. Byl u toho i Radiožurnál. Pchjongčchang 19:40 7. února 2018 Čeští bobisté Dominik Dvořák, Jaroslav Kopřiva, Jakub Nosek a Jan Šindelář. | Foto: Michaela Říhová

Je to trochu zvláštní pohled - čtyři urostlí chlapíci, kteří dohromady váží kolem čtyř set kilo sedí vedle sebe na něčem, co vypadá jako lavička na fotbalové střídačce, která s nimi hází ze strany na stranu. Přitom mají na očích speciální brýle a v nich se jim promítá například to, co vidí skokani na lyžích na můstku. Pilot české posádky Dominik Dvořák, který je na své druhé olympiádě, patřil ještě mezi ty klidnější odvážlivce na speciální atrakci

„Je to poprvé, co jsme vyrazili ven. Virtuální realita je fakt masakr. Myslím, že nejvíc si to užíval Jarda Kopřiva, ten má rád výšky,“ smál se Dominik Dvořák.

„Hned na začátku byl skokanský můstek a to mi nedělalo úplně dobře, ale pak už to bylo v pohodě,“ usmíval se Jaroslav Kopřiva.

Sedmadvacetiletý Kopřiva vyhledává spíš jiný druh adrenalinových zážitků, ale nechtěl trhat partu. Navíc přitom bavil i kamarády z posádky.

„Já výšky nesnáším. Na podzim jsme byli v Norsku, šli jsme se kouknout na skokanský můstek a já jsem skoro nemohl slézt dolů, jak mi bylo blbě. Loni jsme byli tady v Koreji a to zase ostatní chtěli jít nahoru na skokanský můstek, ale naštěstí bylo zavřeno, takže jsme se tam nedostali. A teď mi tu rovnou udělali virtuální realitu skoku. Na skokanský můstek mě už nikdy nikdo nedostane, to vím,“ popisoval Kopřiva.

Sportovci mají v olympijské vesnici spoustu možností k odreagování a dobře naladění čeští bobisté si jich chtějí vyzkoušet co možná nejvíc.

„Rozhodně bychom chtěli vyzkoušet co nejvíc atrakcí. Prý je tu nějaká herní místnost...“

„Taky bychom chtěli třeba odzávodit."

„A pak máme taky na pokoji Xbox," uzavírá Jaroslav Kopřiva debatu o aktivitách, které sportovcům zkracují čekaní na možná životní závod Pro tým českých bobistů, kterých je v Jižní Koreji devět, je to už teď výjimečná olympiáda, protože na do Pchjongčchangu se dostaly rekordní čtyři posádky - dva dvojboby a dva čtyřboby.