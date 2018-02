Z olympioniků fanoušky. Fandit při olympiádě budou i Vavřinec Hradilek a Barbora Špotáková

„Baví mě hrozně zimní olympiáda. První velký zážitek, můj sportovně-fanouškovský je z Nagana. Pamatuju si, jako kdyby to bylo včera. Jak jsme vyhráli, to bylo dokonalé,“ vzpomíná pro Radiožurnál Vavřinec Hradilek.

Legendární úspěch českých hokejistů v Naganu je pro kajakáře Hradilka i po dvaceti letech jeden z nejsilnějších zážitků ze zimní olympiády.

Tehdy desetiletý kluk ještě nevěděl, že on sám bude olympijský medailista. Nejradši by se do dějiště her v Koreji jel podívat. To se mu kvůli tréninkům na Jižní polokouli nepodaří, i tak má ale příprava daleko od domova své výhody.

„Teď letím do Austrálie, takže to budu mít trošku blíž. Budu se připravovat a budu to sledovat z Austrálie. Rozhodně je to pozitivnější, co se týká časového posunu,“ přiznává Hradilek.

Zimní sporty Hradilka baví. Kromě hokeje a biatlonu se hodně těší na freestylové disciplíny, má tam totiž spoustu kamarádů i mimo český tým. Oštěpařku Barboru Špotákovou také zajímá lyžování, víc ale to alpské.

„Moc ráda se koukám na sjezd, na sjezdové lyžování, slalom. Nechápu, jak můžou děvčata nemít strach při sjezdu. U chlapů to ještě chápu, ale u holek, které to tam pustí, je to pro mě nepředstavitelný,“ říká Špotáková.

„Ještě se mi líbí, jak to odsýpá ta samotná soutěž, která trvá celá třeba dvě hodiny. Je to dobré sledovat,“ říká česká atletka, které se letos v létě narodí druhý potomek

„Moc se těším. Máme nově satelit, takže budu sledovat určitě ještě víc než obvykle,“ dodává Špotáková.

Snad fandění trojnásobné olympijské medailistky přinese českým sportovcům štěstí, a že i olympijských úspěchů bude víc než obvykle.