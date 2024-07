Zajdu s rodiči na pivo a přijdu na jiné myšlenky, říká vodní slalomářka Galušková po smolném semifinále

Přála si postoupit do olympijského finále, ale ono to nevyšlo. Po vydařené kvalifikaci vodní slalomářka Antonie Galušková chybovala v závěru kajakářského semifinále, kdy se podle rozhodčích nevešla celou hlavou do poslední protivodné branky, dostala padesátisekundovou penalizaci a obsadila 21. místo. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradila, jak se bude snažit nepovedený závod hodit za hlavu a s jakým nastavením půjde na start v kajakkrosu. Paříž 20:45 28. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kajakářka Antonie Galušková v semifinálové jízdě na olympijských hrách v Paříži | Foto: Yara Nardi | Zdroj: Reuters

Antonie, jaké máte pocity po závodě?

Je to hrozné. Bolí to. Když přijde taková fatální chyba zrovna na olympiádě, tak to bolí. Bude mi asi chvíli trvat, než to zpracuji. Vzhledem k tomu, co jsem natáhla za ztrátu nahoře, tak jsem věděla, že mi nic jiného nezbývá, než to risknout. Věděla jsem, že buď to vyjde, nebo ne. Chybělo bohužel pár milimetrů, ale to je náš sport.

Dívala jste se na video, jak k tomu vůbec došlo?

Neviděla jsem to, ale náš šéftrenér podal dotaz, aby přezkoumali video. Z několika záběrů zjistili, že mi tam pár milimetrů chybělo.

Stalo se to na protivodné brance číslo 21. Jak jste to v tu chvíli pocítila vy?

Myslela jsem si, že mi to projde, protože takové průjezdy jezdíme na tréninku skoro pořád, aby to bylo, co nejtěsnější. Bohužel jsem se nedostala dostatečně hluboko do té brány, vytáhla jsem se, co nejvíc to šlo, ale nestačilo to. V ten moment mi přišlo, že tam jsem a že mi to uznají.

Jak budete vstřebávat zklamání?

Asi s rodiči zajdu na pivo do Českého domu a popovídáme si, jak se tady mají. Zkusím přijít na jiné myšlenky.

Máte tady i sestry, které jsou úspěšnými kajakářkami. Mají ony recept na to, jak z vás vyhnat splín?

Nevím, jestli mají recept. Jejich přítomnost mi udělá radost a přivede mě na jiné myšlenky. Bude mi to stačit.

Může vás naštvání z nedělního výkonu správně nabudit na start v kajakkrosu?

Kajakkros je pro mě spíše doplněk, ale tím, jak to teď dopadlo takhle, tak to tam pošlu stejně, jako kdybych získala medaili. Pro mě se nic nemění a budu se snažit o nejlepší výsledek.