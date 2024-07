‚Zastáváme principy fair play, jsme šokováni.‘ V týmu kanadských fotbalistek končí kvůli špehování dva lidé

Kvůli použití dronu během tréninku novozélandských fotbalistek na olympijských hrách nuceně opustili tým Kanady asistentka trenérky a analytik. Nový Zéland si před čtvrtečním vzájemným zápasem postěžoval na počínání soupeře Mezinárodnímu olympijskému výboru, načež Kanadský olympijský výbor oznámil, že v Paříži skončili dva členové jejich fotbalové výpravy. V úvodním zápase navíc obhájkyně zlata nepovede z lavičky Bev Priestmanová. Paříž 22:58 24. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V týmu kanadských fotbalistek končí kvůli špehování dva lidé (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

„Z olympijského týmu byli vyřazeni neakreditovaný analytik Joseph Lombardi i asistentka trenérky Jasmine Manderová a okamžitě se vrátí domů,“ uvedl kanadský výbor v prohlášení. Priestmanová se za incident z pondělního tréninku v St. Etienne omluvila a rozhodla se, že utkání proti Novému Zélandu nepovede z pozice kouče.

„Za celý tým se chci omluvit především hráčům a realizačnímu týmu novozélandského fotbalu a také našim hráčkám. Konečnou odpovědnost za chování nesu já,“ řekla.

Když trénink novozélandských fotbalistek dron v pondělí narušil, vedení výpravy se obrátilo na policii. „Pilot, identifikován jako pomocný člen kanadského družstva, byl zadržen,“ uvedl Novozélandský olympijský výbor.

Kanaďané se omluvili a vyvodili personální důsledky. „Zastáváme principy fair play, jsme šokováni a zklamáni. Všem dotčeným se omlouváme a další kroky řešíme s MOV, organizátory, kanadským svazem i FIFA,“ uvedl kanadský výbor v prohlášení.

Kanadské fotbalistky před třemi lety na OH v Tokiu získaly premiérové zlato poté, co zdolaly Švédky na penalty. Nyní k hlavním favoritkám nepatří. Olympijského turnaje se zúčastní dvanáct týmů rozdělených do tří skupin, na titul by měly útočit zejména Američanky.