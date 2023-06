Zimní olympijské hry by v roce 2030 mohly být poprvé ve Stockholmu, Švédi potvrdili zájem o pořadatelství

Olympijský výbor Švédska se hodlá ucházet o pořádání svých prvních zimních olympijských her. Severská země má zájem o zimní hry v roce 2030. Výbor k rozhodnutí došel poté, co čtyřměsíční studie ukázala, že o pořádání her ve Stockholmu je zájem.

