Krasobruslaři Dušková s Bidařem mohou být spokojeni. Na olympijských hrách postoupili do volných jízd

„Dopadlo to ještě lépe, než jsme doufali,“ radovala se Dušková. „Na to, že jsme trénovali jen tři týdny, tak si myslím, že se nám to povedlo,“ uvedl Bidař.

Juniorští mistři světa z roku 2016 totiž kvůli listopadové operaci kolena Duškové vynechali závody Grand Prix i evropský šampionát a naplno se začali připravovat až v lednu.

Jedinou vážnější chybu udělal Bidař při sólovém trojitém toeloopu, ze kterého neměl čistý výjezd. „Co se stalo? To bych taky rád věděl. Na tréninku mi skoky šly. Buď jsem to přetočil, nebo jsem se trošku jinak píchnul,“ řekl Bidař.

„Poté jsem ale myslel jen na to, že musím jet dál. Věděl jsem, že přijdeme o nějaké body, ale museli jsme pokračovat,“ dodal.

Všechny ostatní prvky včetně trojitého twistu a odhozeného lutzu zvládla česká dvojice bez většího zakolísání. Navíc ve srovnání s nejbližšími konkurenty získala vyšší známku za programové komponenty.

Z dovolené do reprezentace. Martin Růžička se připojil k hokejovému týmu Číst článek

Za vystoupení na Mozartovu hudbu upravenou do rytmu tanga nasbírali čeští reprezentanti o 4,45 bodu více než na zářijové olympijské kvalifikaci v Oberstdorfu. Za osobním rekordem z loňského ME v Ostravě zaostali o 2,65 bodu. „Dnes jsme ale byli spokojeni i bez známek,“ usmívala se Dušková.

Nadšená byla i trenérka Eva Horklová, která před závody přiznala, že moc nevěří, že její svěřenci do druhé části olympiády postoupí.

„Ať jsem to počítala, jak počítala, tak mi to nevycházelo. Přála jsem si ale, aby to, co jsme po zranění vydřeli, aby prodali a zajeli. Nejvíce jsem se bála toho, že v sezoně nejeli žádný závod,“ řekla Horklová.

Nejlepší sportovní dvojice mají ještě krátký program před sebou. Papírově nejsilnější dvě skupiny začnou ve 4:41 SEČ.

Zázraky se dějí. Tři měsíce po operaci přetržených vazů postupují Anna Dušková a Martin Bidař do olympijského finále dvojic, mezi nejlepších 16 párů světa. Jsme tak šťastní, tak nadšení, že jsme se dokázali vrátit, říká Anička Dušková pic.twitter.com/ThkOJ3Qk1D — Tomas Macek (@tomasmacek2) 14 February 2018

Krasobruslení: sportovní dvojice - krátký program:

1. Suej Wen-ťin, Chan Cchung (Čína) 82,39, 2. Tarasovová, Morozov (OSR) 81,68, 3. Duhamelová, Radford (Kan.) 76,82, 4. Savchenková, Massot (Něm.) 76,59, 5. Jü Siao-jü, Čang Chao (Čína) 75,58, 6. Jamesová, Cipres (Fr.) 75,34, ...15. Dušková, Bidař (ČR) 63,25.