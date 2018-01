Nejmladší české olympioničce v Pchjongčchangu je sedmnáct, historické rekordmany ale věkově převyšuje

Dalším příkladem sportovkyně, která se na olympiádu kvalifikuje v nízkém věku, je Maggie Voisinová. Americká akrobatická lyžařka se před čtyřmi lety v Soči objevila v pouhých patnácti letech. Nakonec se ale Vosinová do bojů o olympijskou medaili nedostala.

„Stalo se to v den zahajovacího ceremoniálu. Ten den zrovna přijeli moji rodiče. Byl to samozřejmě jeden z nejtěžších okamžiků v mém životě. A to jsem byla vlastně teprve na začátku kariéry. Na druhou stranu možná o to víc jsem si olympijské hry užila. Nikdy nevíte, jestli se na ně ještě někdy dostanete. Proto jsem zůstala v Soči až do konce her,“ vzpomíná v rozhovoru pro olympijskou televizi Maggie Voisinová na čtyři roky staré události.

Voisinová se mohla stát nejmladší Američankou na zimních olympijských hrách od roku 1972. Jenže o olympijský start přišla - během tréninku v dějišti her si zlomila lýtkovou kost pravé nohy. Olympijskou hymnu si nyní devatenáctiletá Voisinová v Pchjongčchangu poslechne už podruhé, ale o medaili bude bojovat premiérově.

Historicky nejmladší účastnicí zimních olympijských her je od roku 1932 Cecilia Colledgeová. Britské krasobruslařce bylo v Lake Placid pouhých 11 let a 73 dní. Colledgeová se do historie zapsala také jako první žena, která převedla dvojitý skok nebo piruetu v záklonu a libelu. I mezi muži nebo spíše chlapci je rekordmanem zimních olympijských her krasobruslař. V roce 1952 Francouz Alain Giletti soutěžil v Oslo ve věku 12 let a 162 dní.

„Myslím, že tam máme mladé i staré. A když vezmete obecně celý olympijský tým, tak nemá moc cenu bavit se o věku. Konkrétně v jednotlivých sportech můžeme říct, jestli je někdo třeba před svým vrcholem, nebo ne, ale to už musíte brát konkrétně sport po sportu,“ hodnotí šéf české olympijské výpravy Martin Doktor věkové složení týmu, který cestuje na olympijské hry do Pchjongčchangu.

Benjamínkem je běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková, která až v květnu oslaví osmnácté narozeniny. V samostatné historii Česka je nejmladším olympionikem skokan na lyžích Zbyněk Krompolc. Tomu bylo během her v Lillehammeru v roce 1994 patnáct let. Československým rekordmanem je pak krasobruslař Ondrej Nepela. Ten jen 12 dní před Innsbruckem 1964 dovršil 13 let. V Sapporu o osm let později pak už přebíral zlatou olympijskou medaili.