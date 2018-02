Ledecká si při přebírání zlata poplakala, Sáblíková při cestě pro stříbro jela v protisměru

Šokující vítězka superobřího slalomu Ester Ledecká měla při přebírání zlaté olympijské medaile v Pchjongčchangu dojetím vlhké oči. V zákulisí se před slavnostní chvílí sešla s rychlobruslařkou Martinou Sáblíkovou, kterou pro stříbro z páteční pětky vezli na ceremoniál v zácpě v protisměru. Pchjongčchang 18:20 17. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězka superobřího slalomu Ester Ledecká | Zdroj: Reuters

Ledecká po příchodu na pódium hleděla do publika na svůj tým, při nástupu se malinko zpožďovala. „Bylo to ode mě trošku nervózní. Je to poprvé, takže si to můžu dovolit. Příště to snad bude lepší, jestli se mi to ještě povede,“ slíbila.

Senzace na olympijské sjezdovce. Ester Ledecká má zlato ze super-G mezi lyžařkami Číst článek

Při hymně si stále říkala, že není možné, že zvítězila. „A že mám strašnou radost za svůj tým, který si tohle zaslouží. Je úžasné, že se mi to povedlo,“ řekla. Na ceremoniál si do vlasů vložila oblíbená pírka, která si kupuje v Denveru. „Pro štěstí.“

Měla vlhké oči dojetím a při rozhovoru s novináři vysvětlila, že jí to nakázala Sáblíková. „Řekla mi, že jestli nebudu slzet, že mě zmlátí. A já se jí trošku bojím, ona je silná,“ smála se Ledecká. „Říkala jsem: ‚Doufám, že uvidím pořádný slzy‘. Ester si to neuvěřitelně zaslouží. Já to s tou holkou strašně moc prožívám a jsem hrozně ráda, že se jí to povedlo už teďka. A že přibude další,“ uvedla Sáblíková.

OBRAZEM: České vlajky nad Pchjongčchangem. Ledecká i Sáblíková mají své olympijské medaile Číst článek

Ledecká fandila Sáblíkové už při závodu na trojce, v kterém rychlobruslařská hvězda dojela čtvrtá, a prožívala i její páteční stříbrnou jízdu na pětce. Informace ale měla překvapivě z Česka od dědečka Jana Klapáče. „Do telefonu mi hlásil mezičasy. Já jsem měla svalovou křeč potom, co Martina dojela. Ona je fantastická,“ chválila Ledecká Sáblíkovou.

Pro medaili v protisměru

Rychlobruslařka prožívala nečekaný triumf Ledecké v hledišti hokejového zápasu s Kanadou v Kangnungu. Rovněž díky mobilu. „Sledovali jsme, jak tam naskakovaly mezičasy. A najednou se objevilo, že vede o setinu. To bylo neuvěřitelný. Několikrát jsme si tam pouštěli, jak dojela do cíle a nemohla tomu uvěřit. Všichni jsme okamžitě převraceli bundy a užívali si, že Ester má zlato,“ líčila Sáblíková.

Ester Ledecká šokovala lyžařský svět. 'Chtěla bych mít její talent,' říká legendární Vonnová Číst článek

Sáblíková si na krk pověsila v kariéře už šestou olympijskou medaili. Ke korejské stříbrné měla trnitou cestu v přípravě – pak i při samotném přesunu na slavnostní vyhlášení. Jelikož jsou v Koreji svátky, silnice jsou zacpané a ceremoniál Sáblíková nestíhala.

„Hektičtější cestu jsem nezažila. Auto jelo na blikačkách, řidič vystupoval z vozu a přemlouval ostatní, abychom mohli na ceremoniál. Byla i jízda v protisměru – najednou bylo auto před námi a my neměli kam uhnout. Musím říct, že jsem se docela bavila. Za začátku jsem spala, ale pak to stálo za to,“ vyprávěla Sáblíková.

Podobně jako Ledecká si poplakala a dokonce hned dvakrát. Poprvé ještě v zákulisí, když viděla reprezentační kolegyni na stupních vítězů. „Podruhý samozřejmě, když jsem nastoupila a uvědomila si, že mám zase placku na olympijských hrách. To jsou pocity, které se asi nedají popsat. Dojetí na správném místě,“ řekla.