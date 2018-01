29 dní veslování. Britská čtveřice v závodě přes Atlantik překonala rekord

Norové Frank Samuelson a George Harbo v roce 1896 je jako první převeslovali Atlantský oceán. Zabralo jim to 55 dní. O 101 let později vznikl závod napříč Atlantikem z Kanárských ostrovů do Karibiku. Od roku 2015 se veslaři snaží překonat druhý největší světový oceán každoročně. Antigua, Praha 11:39 21. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Posádka Four Oarsmen, vítězové veslařského závodu napříč Atlantikem | Zdroj: Facebook Atlantic Campaigns

„Je to nepřekonatelný pocit. Byla to neúprosná výzva. Nikdy nekončící bolest. Stále jen veslovat. To, že jsme to zvládli v rekordním čase, předčilo naše nejdivočejší sny,“ hodnotil na karibském ostrově Antigua veslař Stuart Watts náročnou plavbu přes Atlantik.

Vítězná posádka s názvem The Four Oarsmen, v překladu Čtyři veslaři, urazila trasu z kanárského ostrova La Gomera na karibskou Antiguu za 29 dní 14 hodin a 34 minut. O šest dní tak vylepšili předchozí rekord.

„Dickyho znám od sedmi let. Chodili jsme spolu do školy. A oni spolu taky chodili do školy. Všichni dohromady se známe asi pět let,“ vysvětloval před závodem Atlantic Challenge v britské televizi ITV Peter Robinson, jak že se Dicky, George, Peter a Stuart dali dohromady na plavbu dlouhou 3 000 mil, tedy asi 4 800 kilometrů.

„To je slušná dávka pro veslaře na rok,“ oceňuje všechny účastníky závodu stříbrný skifař z olympijských her v Barceloně 1992 Václav Chalupa.

Trojnásobný olympijský medailista Ondřej Synek během roku ujede v tréninku asi 5 nebo 6 tisíc kilometrů a přiznává, že dokonce o účasti v tomto závodu v minulosti uvažoval. „Ten závod znám, něco jsem si o něm zjišťoval, chtěl jsem ho jet na dvojskifu s kamarádem. Sešlo z toho, protože je to docela finančně náročné i celkem nebezpečné.“

Letos vítězné britské kvarteto absolvovalo cestu přes Atlantik na lodi 7 metrů dlouhé a 2 metry široké. Bojovat tak museli nejen s rozbouřeným oceánem, ale i s nedostatkem prostoru. Plavbu komplikovaly také velké výkyvy teplot - přes den stoupaly až na 40 C, v noci klesaly pod nulu.

Zabrat dostala i těla veslařů - ztratili asi 20 % své původní váhy. Vyrovnat se museli i s neobvyklým denním rytmem. Střídali se po dvojicích - 2 hodiny veslování 2 hodiny spánku.

„Je to brutální, musí se na to natrénovat, aby byli schopní to vydržet, protože dvě hodiny spát a dvě hodiny veslovat je šílené, vypětí musí být extrémní,“ dodává Ondřej Synek k výkonu čtyř amatérských veslařů z Velké Británie.

Co přivedlo veslaře k myšlence zúčastnit se náročného závodu vysvětlil už před startem George Biggar. „V roce 2011 mi bohužel zemřela máma. Celý život bojovala s duševní nemocí. Po její smrti jsme se Dickym rozhodli, že jednou podstoupíme nějakou velkou výzvu, abychom vybrali peníze pro charitu a zvýšili povědomí o duševních nemocech.“

Úsilí britské čtveřice bylo úspěšné nejen výsledkově. Na dobročinné účely se díky nim vybralo přes čtvrt milionu liber, v přepočtu tedy asi sedm a čtvrt milionů korun.