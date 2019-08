Teprve třetí Čech v bundeslize. Badmintonista Mendrek bude hrát nejlepší ligu Evropy

„Znamená to pro mě krok vpřed v mé badmintonové kariéře. To není jenom o individuálních turnajích, ale i liga má velkou váhu v našem sportu. To, že jsem v německé bundeslize, pro mě znamená splnění cíle, mého snu. Chtěl jsem se dostat do nejlepší ligy v Evropě,“ řekl Radiožurnálu badmintonista Adam Mendrek, který bude od nové sezóny nastupovat za německý Wipperfeld.

Z českých hráčů si zatím tamní bundesligu zahráli jen Petr Koukal a Jan Vondra. Mendrek se může těšit na těžké duely proti silným soupeřům. „Nastoupím na prvním singlu proti těm nejlepším z daných družstev. Jsou tam hráči jako například Vladimir Malkov, nejlepší Rus, nejlepší Ir Nhat Nguyen, mnoho německých parťáků, taktéž Asiatů, takže to budou super tréninkové zápasy ve vysokém tempu,“ doplňuje český mistr.

Německá bundesliga odstartuje až v září, už v pondělí ale začne ve švýcarské Basileji mistrovství světa. Adam Mendrek si při své třetí účasti na světovém šampionátu poprvé zahraje v úvodním kole proti nenasazenému hráči.

„Tento rok na mě los byl mírnější. V badmintonu rozdíly mezi hráči z top desítky, dvacítky a stovkou jsou obrovské. Takže v tom je to krutější. V roce 2017 jsem hrál proti Ousephovi, minulý rok proti Shi Yuqi, tento rok hraju proti nejlepšímu Švédovi,“ vysvětlil Mendrek.

V 1. kole mistrovství světa čeká Mendreka souboj s o necelý rok starším Felixem Burestedtem. „Znám ho, v životě jsem s ním nehrál, ale jednu dobu jsme spolu i trénovali. Pamatuju si, jak jsme hrávali na tréninkách, ale určitě se to od té doby změnilo. Každopádně to beru jako výzvu,“ doplnil český badmintonista.

Světového šampionátu se zúčastní ve dvouhře ještě aktuální česká singlová jednička Milan Ludík. Ten má zatím blíže k účasti na olympijských hrách v Tokiu. Mendrekovi se totiž v úvodu kvalifikace nedaří sbírat body.

„Mrzí mě to. Vím, jak trénuji a jak mám natrénováno a jak hraju v tréninku. Potom přenést ten výkon z tréninku do turnaje je ‚ta nejtěžší část‘. Na druhou stranu to beru jako obrovskou zkušenost a poprvé sám prožívám to, jaká je olympijská sezona a co to všechno obnáší nejenom fyzicky, ale i mentálně. Taktéž to cestování a následně podat výkon je o něco náročnější. Na druhou stranu to není omluva,“ řekl na závěr badmintonista Adam Mendrek, který z posledních šesti turnajů jen na dvou dokázal postoupit do druhého kola.