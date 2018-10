Adam Ondra je počtvrté mistrem republiky v lezení na obtížnost, finálovou cestu ale nevylezl

Favorizovaný Adam Ondra je počtvrté mistrem republiky v lezení na obtížnost. Na šampionátu v pražském obchodním centru na Zličíně sice finálovou cestu nezdolal, ale dostal se výš než všichni jeho konkurenti. Druhý skončil šestý muž letošního mistrovství světa Jakub Konečný, třetí příčku obsadil Martin Stráník. Mezi ženami triumfovala Iva Vejmolová. Praha 18:54 28. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra na šampionátu v Innsbrucku. | Foto: Moritz Liebhaber | Zdroj: Moritz Liebhaber / KVOE

Stříbrný medailista v této disciplíně ze zářijového MS v Innsbrucku Ondra po vítězství v semifinále nastupoval ve finále jako poslední. Dostal se nejvýš, ale pár chytů pod vrcholem spadl.

„Posledních pět kroků už jsem byl relativně v tenzi a šel jsem docela na maximum. Pak přišel ten levý chyt, kdy jsem si říkal, že si trošku mentálně odpočinu, že si dám tu nohu. A těsně před tím, než jsem ji tam dal, tak mi něco uklouzlo, ani vlastně nevím proč,“ popisoval ČTK kritický okamžik bezprostředně po finále.

Od světového šampionátu lezl hlavně po skalách, na umělé stěně byl dvakrát. „Samozřejmě forma a jakási zvyklost na umělé chyty není ideální. Ještěže byla včera kvalifikace, že jsem se trochu adaptoval,“ uznal Ondra.

Fanoušky ale nadchl, když se na obtížném chytu ve tvaru sopky na pár okamžiků pustil oběma rukama.

„To je moje doména, že mám velkou hybnost v kyčlích a dokážu se takhle pustit rukama. Nebylo to žádné pózování pro fotografy, ale to, že jsem tam dokázal na deset sekund být úplně bez držení rukou, to mi hodně pomohlo. Odpočinul jsem si,“ řekl pětadvacetiletý dvojnásobný mistr světa v této disciplíně.

Domácí šampionát ve sportovním lezení přitáhl do obchodního centra spoustu lidí, i když byly velké obchody kvůli státnímu svátku zavřené. Adam Ondra, který obhájil loňský republikový titul. Na domácím šampionátu triumfoval i v letech 2009 a 2010.