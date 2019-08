‚Ostatní fandění je šum, slyším jen její hlas.‘ Ondra s přítelkyní se na šampionátu podporují navzájem

Když Adam Ondra leze na stěně, potí se mu prsty a je nervózní. Přesto to ale není ta největší nervozita, kterou na světovém šampionátu český reprezentant prožívá. Japonsku totiž závodí i Ondrova přítelkyně Iva Vejmolová. Hačiodži (Japonsko) 17:43 14. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Když Adam Ondra leze na stěně, potí se mu prsty a je nervózní. Přesto to ale není ta největší nervozita, kterou na světovém šampionátu český reprezentant prožívá | Foto: Jae C. Hong | Zdroj: ČTK/AP

„Prožívám to hodně. Samozřejmě když to jde jí, tak to pomůže potom i mně,“ odpověděl Radiožurnálu lezec Adam Ondra na otázku, jak moc prožívá, když na závodech pozoruje výkon své přítelkyně Ivy.

„Křičím: Pojeď, pojeď. Určitě jsem nervóznější, když se dívám na ni, to je jasný. A samozřejmě je těžké se zároveň soustředit na sledování mé drahé polovičky a zároveň, když vím, že za několik desítek minut sám polezu,“ dodal Ondra.

To se totiž role obrátí a fandí Iva. „Naštěstí už takhle dokážu poznat, když Adam nastoupí pod cestu nebo pod boulder v jakém mentálním rozpoložení se nachází podle jeho mimiky. Jde rozpoznat, jak moc se soustředí a jestli se na tu cestu těší anebo jestli naopak je nervózní a má z ní respekt. Podle toho jsem pak nervózní nebo nejsem. Rozhodně každým rokem jsem méně a méně nervózní, protože už se to dá lépe odhadnout,“ vysvětlila Vejmolová.

Při samotném lezení pak Adam Ondra povzbuzování od své přítelkyně také vnímá. „Její hlas znám tak dobře, že ho rozliším a mozek vnímá jen ten její hlas. Charakterizoval bych to tak, že to ostatní fandění je jenom takový nerozpoznatelný šum, ale je tam ten její hlas,“ dodal Ondra.

Ve čtvrtek při semifinále v lezení na obtížnost ale asi Ondra uslyší jen takový podobný šum. Přítelkyně Iva totiž z kvalifikace postoupila také. A protože závodníci jsou během semifinále v tzv. izolaci a nesmí sledovat výkony ostatních, Adam s Ivou si budou moci fandit jen na dálku.