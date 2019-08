Cítím malou únavu a hlavně prolezenou kůži, řekl po kvalifikaci lezení na obtížnost Adam Ondra

Na mistrovství světa ve sportovním lezení postoupili čtyři Češi do semifinále lezení na obtížnost. Nejlépe, na 10. místě, skončila největší hvězda výpravy Adam Ondra. Po kvalifikaci v rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že mezi finále boulderingu a kvalifikací obtížnosti měl málo času na odpočinek, proto se cítí trochu unavený a cítí „prolezenou kůži“. Tokio 13:13 14. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lezec Adam Ondra | Foto: Jae C. Hong | Zdroj: ČTK/AP

Lezec Adam Ondra postoupil do semifinále mistrovství světa. Jaká byla kvalifikace?

Je to docela specifická stěna na obtížnost. Je hodně krátká. Japonci tu neměli dostatečně vysokou halu, aby měla standardních 15 metrů, takže je jen dvanáctimetrová. Oproti normálním světovým pohárům je ta cesta hodně intenzivní a hodně boulderová a já bych řekl, že taky hodně nejistá. A tím, že byla nejistá a zároveň se člověk musel dostat hodně blízko k topu, tak si myslím, že pro nás favority to bylo poměrně nepříjemné.

Teď je to pro vás trochu nová role, protože vždycky bylo lezení na obtížnost hlavní prioritou na světovém šampionátu, teď se zaměřujete na jinou disciplínu, na kombinaci. V čem je to jiné?

Je to celý strašný chaos, protože jsem dolezl bouldery včera večer v deset a v deset dopoledne další den už začínala kvalifikace. Takže určitě cítím malou únavu a cítím hlavně prolezenou kůži.

Máte i odřené koleno. To jste tam někde zavadil? Máte to úplně do krve.

To koleno mám jenom z rozlezu, zavadil jsem o chyt. Ale to samozřejmě není vůbec žádný problém.

Co zápěstí? Limitovalo vás to nějak?

Zápěstí bylo někdy v červnu, od té doby se to postupně zlepšuje. Abych řekl pravdu, teď už o tom vůbec nevím. Takže musím zaťukat, že je to opravdu v pohodě. Ale jak jste zmínila prioritu, ano, nejdůležitější je se nominovat na olympiádu, takže je to ta disciplína kombinace. Ale zítra bude semifinále a finále obtížnosti a tam samozřejmě na to, co bude za pár dní, zapomenu a nechám tam stoprocentně všechno.