O takovém startu jsem ani nesnil, říká lezec Adam Ondra po vítězství ve Světovém poháru

„O takovém startu jsem asi ani nesnil. Abych řekl pravdu, tak mě to i překvapilo, že jsem hned v prvním závodu utrhl vítězství. V tomhle novém stylu bourdelingu, který se dnes staví, mám ještě velké rezervy,“ hodnotil pro Radiožurnál český reprezentant Ondra.

Po třetím místě v kvalifikaci ovládl semifinále a totéž zopakoval i ve finále. Byl jediným lezcem, který stanul na všech vrcholech: „Štěstíčko přálo v tom, že jeden boulder, který by rozhodoval, v tom moderním stylu nebyl. Díky tomu jsem dokázal vyhrát,“ líčil český lezec.

Rodák z Brna přiznal, že z úspěšného startu do sezony může těžit i v jejím dalším průběhu: „Určitě je to pro mě vzpruha, co se týče nějaké sebejistoty. Každý závod je ale jiný. V minulé sezoně bylo v šesti různých závodech Světového poháru šest různých vítězů. Uvidíme, jaké to bude letos, jestli ti vítězové budou konzistentnější.“

Ondra si rovněž pochvaloval, že se vyplácí příprava, kterou před sezonou absolvoval: „Je to zadostiučinění, že trénink, kterému jsem hodně obětoval, tak funguje.“

Český reprezentant ale přiznává, že vítězství v úvodu sezony může představovat i určitý tlak na jeho další výkonnost. „Musím říct, že to je i tlak do dalších závodů. Pevně ale věřím, že se s tím dokážu popasovat.“

V Meiringenu dokázal šestadvacetiletý lezec předčit také Narasakiho z Japonska, kterého považuje za jednoho ze svých největších konkurentů. „Vypadal, že lezl ve velké pohodě. Ukazoval i v minulých sezonách, že má skvělé výsledky v koordinačním a dynamickém bourdelingu. Také ale vypadal, že je velmi dobře připravený silově.“

Další závod Světového poháru čeká Ondru už příští týden, kdy se představí v Moskvě. „Moc dlouho doma nepobudu,“ dodal Ondra na závěr.