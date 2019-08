Ondra o kamarádství mezi lezci: Doufám, že lezení na olympiádě tohle nezmění a žádná rivalita nepřijde

Závodí proti sobě, chtějí překonat jeden druhého. Pak ale soutěž skončí a rivalita jde stranou. Sportovní lezci jsou spíš kamarádi než soupeři a je to zřejmé i na takových akcích, jako je mistrovství světa. Hačiodži (Japonsko) 13:21 18. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Není asi mnoho sportů, kde by platilo, že téměř všichni jsou kamarádi. Sportovní lezení takové je | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Miluju lezeckou komunitu, není tu žádná rivalita. Jasně, když jsou závody, každý chce vyhrát, každý má svůj vlastní cíl. Ale jinak jsme všichni přátelé, fandíme si, trénujeme spolu. Doufám, že to tak zůstane napořád,“ hodnotí na Radiožurnálu lezeckou komunitu jedna z největších hvězd mistrovství světa slovinská reprezentantka Janja Garnbretová.

O přátelství lezců si víc poslechněte v reportáži Barbory Kovaříkové

Její slova o kamarádství, a dokonce mezinárodním, mohli fanoušci vidět například i v mužském finále v lezení na obtížnost. Nakonec bronzový Rakušan Jacob Schubert z křesla povzbuzoval německého závodníka Alexandra Megose tak urputně, že o tom mluvil i Adam Ondra na pozávodní konferenci.

„Jacob Schubert vyřval na Alexe všechny hlasivky a myslím si, že kdyby mu takhle nefandil, tak Alex spadne možná ještě níž. Připravil se tím ‚o stříbrnou medaili‘, má bronz,“ smál se Ondra.

Takové kamarádství mezi lezci ale podle Ondry v minulosti běžné úplně nebylo. „Myslím si, že se to ještě zlepšuje. Co jsem slyšel nějaké příběhy, když se závodilo před dvaceti lety na světovém poháru, tak tam bylo daleko víc rivality, než je tomu dnes. Jsem tomu strašně rád. Doufám, že to, že je lezení na olympiádě, tenhle fakt nezmění a žádná rivalita do lezení nepřijde,“ uvědomuje si český reprezentant i možná negativa toho, že je lezení na programu olympijských her.