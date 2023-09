V Ostravě otevřeli nové lezecké centrum. Na designu a chytech se podílel i Adam Ondra

V Ostravě-Porubě vzniklo nové lezecké centrum Hangar. Moderní areál bude zaměřený hlavně na disciplínu bouldering, tedy lezení bez lana. Návštěvníci budou mít k dispozici plochu o rozloze 1300 metrů čtverečních. Lezecké stěny pomáhal navrhnout český olympionik Adam Ondra. Několikanásobný světový šampion a mistr Evropy dorazil do Ostravy i na slavnostní otevření a fanoušky potěšil exhibičním závodem. Ostrava 9:35 9. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra se představil na akci v Ostravě, kde bylo otevřeno nové boulderingové centrum | Foto: Lukáš Kaleta | Zdroj: Český rozhlas

V novém lezeckém centru dostal český olympionik Adam Ondra publikum do varu hlavně svými pohyby, když je hlavou vzhůru nohama. Svými dovednostmi by možná troufnul i filmového Spidermana. „Akce se vydařila do puntíku. Formát, který jsme vymysleli, byla skvělá show. Vyšlo to perfektně a dlouho jsem nelezl za takové atmosféry. Každý boulder se ukázal jako zajímavý a všude jsme bojovali,“ těšilo Adama Ondru.

Sportovní lezec a několikanásobný světový šampion a mistr Evropy pomáhal navrhnout lezecké stěny pro areál v Ostravě. „Podílel jsem se na designu jednotlivých stěn, aby to bylo co nejvíc variabilní a sloužilo to dlouhé roky. Vybíral jsem i chyty po kterých se leze. V Ostravě stěna hodně chyběla, protože to bude sloužit pro celou spádovou oblast, včetně sousedního Polska. Bude to bomba,“ chválí Ondra.

Stěna pro každého

V moderním areálu ale není k dispozici pouze lezecká stěna. „Pokud přijdete hlavním vchodem, tak jako první vás do očí udeří obrovský a moderní bar, kavárnu s příjemným posezením a za barem se nachází průchod přímo ke stěně, která je srdcem celé boulderovky. Jedná se o otevřený prostor s různými profily a s velkým lezeckým koutkem pro děti,“ navazuje na profesionálního lezce Adama Ondru PR manažerka lezeckého centra Hangar Ostrava Barbora Durajová.

Velká fanynka sportovní lezení má stejně jako český olympionik s navrhováním a provozováním boulderingového areálu zkušenosti. Hangar Adama Ondry funguje od roku 2019 i v Brně. Ostrava je tak mladším sourozencem a lezcům nabídne podobné zázemí.

„Nyní máme postaveno přes padesát cest, v Brně máme zkušenost s tím, že cest bývá kolem sto padesáti. V Ostravě jich kvůli zahájení bylo jen padesát, ale bude jich určitě mnohem víc. Cesty se budou pohybovat v obtížnostech od 5A do 8A, takže to bude pro úplné začátečníky, ale i zkušené lezce,“ popisuje nový ostravský areál Durajová.

Sportoviště v městské části Poruba bude otevřené každý den od 9 do 22 hodin.