Není to nejlepší pocit tlačit kamaráda dolů, přiznal Ondra. Lezení na obtížnost ovládl i díky triku

Adam Ondra udělal pro to, aby se stal mistrem Evropy v lezení na obtížnost, opravdu všechno. Na cestě nechal svoje veškeré síly a také zkusil jeden zajímavý trik.

„Když jsem spadl, tak jsem si říkal jo, tak to na medaili stačilo i podle reakcí diváků. Když ale lezl Jakob Schubert, tak jsem myslel, že spadne stejně. Ten krok, kde jsem spadl já i Luka, tak byl opravdu brutální, ale u něj rozhodla asi hlava, protože měl na to dolézt minimálně do stejného místa,“ popisoval Radiožurnálu Ondra.

Vítěz semifinále Jakob Schubert skončil nečekaně na chytu číslo 34, čímž přišel i o možnost získat medaili. Když šel rakouský reprezentant ke svému pokusu na stěně tak publikum burácelo.

Rozhodit soupeře

A to i díky tomu, že Adam Ondra po své cestě začal mohutně slavit, jako kdyby vyhrál. Dokonce přiběhl k maskotu šampionátu Freidimu a zahrál na jeho buben.

„Mám nějaké zkušenosti a vím, že to dokáže dalšího závodníka třeba i rozhodit - čím více diváci bouří po tom, co dolezu. Stejnou taktiku použil můj trenér, který mě vedl mezi léty 2014 až 2020 na prvním mistrovství světa, tak lezl přede mnou a záměrně se nahoře radoval, aby publikum bouřilo co nejvíc a rozhodil mě.“

Tento trik Adamu Ondrovi vyšel, Jakob Schubert svou cestu nezvládl. Přesto 29letý lezec přiznává, že během Rakušanova výkonu úplně v klidu nebyl.

„Není to nejlepší pocit tlačit svého kamaráda dolů, ale musím přiznat, že jsem ho očima dolů tlačil. První polovinu trati lezl hodně suverénně, ale jak udělal chybu, tak jsem si byl téměř jistý, že by to mohlo vyjít,“ dodal Ondra.

A také že ano, Adam Ondra si po bronzu z boulderingu odváží z mnichovského mistrovství Evropy i zlato z obtížnosti.