‚Bouldering se v posledních letech hodně změnil.‘ Lezec Adam Ondra má problém s novou podobou disciplíny

Měl to být další významný den výjimečné kariéry sportovního lezce Adama Ondry, ale místo toho opouštěl halu v Innsbrucku zklamaný. Devítinásobný medailista z mistrovství světa do finále boulderingu v Rakousku nepostoupil, když skončil v semifinále až na 17. místě. Stále ale může doufat, že si vyzkouší premiéru nové olympijské disciplíny. Innsbruck 22:02 15. září 2018

Atmosféra jako na fotbalovém stadionu a moderátor nadšeně ohlašuje, že se Adam Ondra dostal až na vrchol jedné ze čtyř obtížných semifinálových cest. Český lezec ještě nahoře zapózoval fotografům, ale přes aplaus šesti tisíc fanoušků věděl, že v soutěži končí a jeho slova byla ve velkém kontrastu s nadšením publika.

„V tom posledním boulderu jsem byl už úplně odevzdaný, ten už pro mě nebyl těžký. Každému tady sedí něco jiného, ten poslední boulder mě aspoň trochu seděl a nebyl pro mě nějak náročný.“

To se ale nedalo říct hned o tom prvním boulderu. Adam Ondra naskočil na šikmý stup a snažil se najít další postup, ale noha mu sjela zpět na žíněnku. Jednou, dvakrát, třikrát a z gest hvězdy světového lezení byl vidět velký vztek.

„To je přesně to, co trénuju celý měsíc – umět stát na takových stupech. Bouldering se v posledních letech hodně změnil a bohužel jsem to nedokázal dohnat, nebylo na to,“ popisoval své pocity pro Radiožurnál.

Adam Ondra se tak překvapivě nedostal na první cestě ani do tzv. zóny, tedy k chytu, za který by získal body a už tušil, že je zle, i když před ním byly ještě další tři bouldery, kde mohl své skóre vylepšit. Poslední dva roky strávil především lezením na skalách a disciplína, ve které získal stříbro na světovém šampionátu už v roce 2009 v devatenácti letech, už není taková jako dřív.

„Já jsem spíše stará škola a vzhledem k tomu, že jsem hodně času strávil na skalách, tak mě sedí spíše takové bouldery, které by se daly nalézt na skalách, což tady nebyl ani jeden. To jsem ale očekával, snažil jsem se na to připravit, ale bylo to málo no.“

Bouldering bude společně s lezením na obtížnost a na rychlost součástí trojboje, který bude mít olympijskou premiéru za dva roky v Tokiu. A přes sedmnácté místo zatím Adam Ondra patří mezi elitní šestici, která si premiéru disciplíny v Rakousku vyzkouší.

„Myslím, že mi vyhovuje to, že mě ani ty tři disciplíny za sebou neunaví. Bude dost záležet na tom, co zalezu v boulderingu, tam bude zase záležet, jak to staviči postaví. Obtížnost mi snad sedět bude, v rychlosti budu pravděpodobně poslední, takže veškerý můj výsledek záleží na boulderingu, jestli se tam vůbec dostanu.“

A jestli se do trojboje Adam Ondra dostane, bude záležet na sobotním večerním finále boulderingu, ve kterém už si ale světová lezecká hvězda nezazávodí.