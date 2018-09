‚Test formy dopadl nadmíru dobře.‘ Adam Ondra v kvalifikaci MS předčil všechny soupeře

Jak hodnotíte kvalifikaci? Obě cesty jste topoval.

Kvalifikační část byla určitě nad moje očekávání, v trénincích jsem se cítil dobře, ale když to vidím v porovnání s ostatními, tak jsem ještě o to spokojenější. První cesta byla nervóznější, ale seděla mi víc. Druhá byla jen o síle a vydržet, nic moc se tam nevymýšlelo.

‚Je skvělé se na něj dívat.‘ Adam Ondra v Innsbrucku bojuje o titul mistra světa v lezení Číst článek

První půlka první cesty byla trošku nervóznější. Ne že by byla cesta těžší, než jsem očekával, ale přece jenom je to mistrovství světa a člověk se chce ukázat v dobrém světle, to se podařilo. Hlídal jsem si to a posledních pět kroků bylo na maximum. Při finálovém skoku do jedné ruky už jsem myslel, že padám, ale najednou jsem se tam nějak držel.

Je to důležitý začátek, abych si otestoval, jestli je forma, nebo ne. Test dopadl nadmíru dobře a uvidíme, jestli to takhle bude pokračovat v semifinále a ve finále.

V neděli se ale bude lézt na jiné stěně a jiným formátem.

Kvalifikace se lezla stylem „flash,“ kde se na sebe můžeme dívat. V neděli to bude stylem „onsight,“ kde už budeme v takzvané izolaci a polezeme jeden po druhém. Záleží i na dalších faktorech, jak člověk dokáže cestu „přečíst.“ Ale myslím, že ani to by mě nemělo nijak limitovat.

Jak se jeví, soupeři, když jste je mohl pozorovat?

Bohužel jsme rozdělení do dvou kvalifikačních skupin, takže jsem si nemohl vylézt cesty, které lezl třeba Jakob Schubert nebo Domen Škofic ze Slovinska (vítěz druhé kvalifikační skupiny, pozn. red).

Z těch, co lezli mojí kvalifikační skupinu, je určitě dobře připraven Romain Desgranges. Bude záležet, jaké stavěči připraví cesty. Romainovi rozhodně velmi sedí, když je to velmi vytrvalostní a po malinkatých lištách. Mně bude nejvíc sedět, když to bude komplexní cesta, kde bude všechno.

Co s vámi může udělat změna prostředí? Kvalifikace se lezla venku, pak se MS přesouvá do haly.

Rozhodně hraje roli, že na téhle stěně jsme snad všichni trénovali, Jakob Schubert tu má domácí prostředí, ale i my víme, co od ní čekat. Stěna na semifinále a finále bude úplně nová a v prostředí, které ještě nikdo nikdy nezažil.

Bude tam i víc diváků.

Čím víc publika, tím je to lepší. Normálně ve skalách mám rád, když jsem tam jenom sám s kamarády. Ale závody se mají dělat pro lidi a když je tam spousta diváků, kteří to oceňují, tak se leze parádně.

Adam Ondra bez komplikací zvládl kvalifikaci na mistrovství světa, přímo v Innsbrucku ho sleduje @barcakovarikova. #IFSCwch pic.twitter.com/Mn3xbDI4Uq — Radiožurnál Sport (@RadiozurnalS) 7. září 2018