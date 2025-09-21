Uvidím, jestli na to ještě mám, přiznává Ondra před mistrovství světa. Favority vidí v Japoncích

V jihokorejském Soulu začalo mistrovství světa ve sportovním lezení. Už v pondělí je na programu kvalifikace v lezení na obtížnost. Mezi registrovanými závodníky je z Česka 5 mužů a 4 ženy. Nechybí ani Adam Ondra, pro kterého je světový šampionát vrcholem letošní sezony.

Adam Ondra po tiskové konferenci před olympijskými hrami v Paříži

Český lezec Adam Ondra (archivní foto) | Foto: Iva Roháčková

Adam Ondra na mistrovství světa v Paříži v roce 2016 sklízel ovace. Komentátor televizního přenosu ho nazval nejlepším lezcem historie. Pro tehdy třiadvacetiletého Čecha to byl už druhý titul mistra světa, ten první získal ještě o dva roky dřív. Teď je ale rok 2025, Adam Ondra má ze světových šampionátů na kontě 4 zlata a celkem 11 medailí, pořád patří mezi úzkou světovou špičku, ale konkurence hodně změnila.

Poslechněte si Adama Ondru a jeho pocity před startem mistrovství

„Úroveň lezení je extrémně vysoko a prosadit se v konkurenci je náročné. Je to trošku frustrující, ale zároveň velmi inspirující, když vidíte novou nastupující generaci a kam se lezení posunulo,“ směje se český lezec Adam Ondra. 

Tou mladou nastupující generací myslí Ondra především Japonce. Vždyť v aktuálním pořadí světového žebříčku v lezení na obtížnost jsou v první šestce čtyři. A Podle Adama Ondry je právě velkým favoritem mistrovství světa ten nejmladší - osmnáctiletý.

„Jako favorita vnímám Anraku Sorako. Poslední měsíce je v neuvěřitelné formě. Jsem zvědavý, jak zaleze na obou disciplínách - v boulderech a lezení na obtížnost,“ dodává Ondra.

Ondra má, na rozdíl od mladého Japonce jinou taktiku - startovat bude jen v jedné disciplíně - obtížnosti. A i když český reprezentant není na letošním mistrovství světa největším favoritem na zlato, pro něj to bude závod v mnohem uvolněnější atmosféře.

1:33

„Proti olympiádě je to menší stres a vnímám to jako přechodné období, kdy si můžu vyzkoušet, jestli na to ve zvyšující se konkurenci ještě mám. Bylo by hezké si zalézt ve finále a předat, co jsem natrénoval,“ přiznává Ondra skromně. 

Kvalifikace lezení na obtížnost mužů i žen se sedmi Čechy je na programu v pondělí, v úterý přijde na řadu bouldering, kde má Česko dva zástupce. Semifinále a finále obou disciplín budou pak v pátek a sobotu.

