Lezec Ondra se chystá na světový pohár ve Slovinsku. Do přípravy zařadil i trénink na skalách

Adam Ondra přišel o možnost kvalifikovat se na olympiádu do Tokia po pádu při lezení na obtížnost a po následném protestu. Teď, o měsíc později má český lezec závody v Japonsku v paměti pořád, mluví o nich ale mnohem otevřeněji.

„Fakt, že jsem se nenominoval na olympiádu v Tokiu, byla opravdu velmi hořká porážka a možná jeden z mých nejtěžších momentů kariéry a dlouho jsem se z toho vzpamatovával. Po mistrovství světa jsem si dal deset dní pauzu, ale stále jsem se z toho cítil dost unavený – samozřejmě hlavně psychicky,“ řekl Radiožurnálu Ondra.

Protože se vrátil domů a vyprávěl o tom známým a rodině. Ondrovi pomohlo až to, když po odpočinku znovu začal lézt a trénovat. „Teď jsem s tím v pohodě, jsem s tím srovnaný. Myslím si, že takhle dlouhodobě mi to může minimálně psychicky pomoct,“ dodal.

Český reprezentant sice musel plány na zbytek sezony hodně změnit, do odpočinku a následné přípravy ale zařadil i lezení na skalách a sám říká, že by mu to před víkendovým světovým pohárem ve slovinské Kranji mohlo pomoci.

„V samotné přípravě v posledních dnech na Kranj jsem zavítal i na několik hodin do skal dvakrát, třikrát v týdnu a bylo to osvěžující. Výhoda toho závodu v Kranji je, že styl lezení je poměrně blízký skalám. Takže skály se minimálně na Kranj daly považovat za poměrně dobrou přípravu, i když se to možná nezdá,“ vysvětlil Adam Ondra. Kvalifikace mužů je ve Slovinsku na programu v sobotu od osmi hodin ráno.