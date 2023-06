Tátu lezce přijel podpořit i roční syn Hugo. ‚Semifinále bude uvolněnější,‘ slibuje fanouškům Ondra

Asi čtyři tisíce fanoušků se chystá na Světový pohár ve sportovním lezení, který se koná po 14 letech v České republice. Tentokrát se závodí na pražské Letné v disciplíně bouldering. Do sobotního semifinále mezi 20 nejlepších lezců postoupil i Adam Ondra, kterého do Prahy přijeli podpořit i nejbližší. Praha 9:22 3. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra | Foto: Iva Roháčková

Pražská Letná, to není v těchto dnech jen fotbalový stadion Sparty. Na letenské pláni se totiž celý víkend koná světový pohár ve sportovním lezení. Soutěží se v disciplíně bouldering. Z páteční kvalifikace postoupil do semifinále i Adam Ondra.

Poslechněte si, co říkal Adam Ondra po postupu do semifinále Světového poháru ve sportovním lezení

„Rodina, manželka s malým Hugem jsou na cestě. Jdu jim naproti na nádraží a strávím zbytek dne s nimi,“ popsal Radiožurnálu Sport.

Adam Ondra měl po páteční kvalifikaci na světovém poháru v boulderingu poměrně jasně daný odpolední program.

Vždyť pro ročního syna Huga to bude vůbec první světový pohár v lezení, který nebude sledovat jen v televizi. Dá se ale očekávat, že syn Hugo nebude jediným fanouškem českého reprezentanta v semifinále.

Nechtěl zklamat fanoušky

Na Letnou se totiž chystají tisíce fanoušků. Ti dokázali vytvořit bouřlivou atmosféru už během páteční kvalifikace. A i z toho důvodu se Adamu Ondrovi hodně ulevilo, když se mu podařilo do semifinále před domácím publikem postoupit.

„Semifinále bude daleko uvolněnější, protože to, co mě trochu stresovalo, je nepostoupit do semifinále kvůli českým fanouškům, to by mě bolelo. Je to jiná situace, než kdyby to byl jiný závod Světového poháru, tam by to bolelo o poznání méně,“ doplnil.

Semifinále boulderingu začne v poledne. Ze dvaceti závodníků se nejlepších šest dostane do sobotního večerního finále.