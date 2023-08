Můj hlavní cíl je kombinace, odkrývá plány pro světový šampionát lezec Ondra. Bouldering neřeší

Když před dvěma měsíci získal na zastávce Světového poháru v Praze Adam Ondra v boulderingu stříbro, naznačil, že mezi favority bude patřit i na mistrovství světa, ačkoliv sám se soustředí na jiné disciplíny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, s jakým cílem vstoupí lezec Adam Ondra do mistrovství světa ve Švýcarsku

„Ve hře jsou tři sady medailí, ale můj hlavní cíl je kombinace, protože to bude první možnost nominace na olympiádu. Bouldering bude samozřejmě důležitý, protože to bude součást kombinace obtížnost a boulderu, ale samostatná disciplína bouldering má pro mě asi nejnižší prioritu,“ přiznává Ondra.

Už zmíněná kombinace bude mít v Bernu patrně největší prestiž, tři nejlepší lezci a lezkyně se totiž kvalifikují přímo na olympijské hry do Paříže.

„Určitě je to daleko náročnější než Světový pohár a myslím, že je to náročnější, než klasické mistrovsví světa, kde je buď jen jedna disciplína, nebo obě disciplíny dohromady, popřípadě lezení na rychlost. Tahle kombinace je ale velmi specifická v tom, že mistrovství světa trvá déle to je na psychiku ještě náročnější.“ Tvrdí Adam Ondra, kterého by ale jako několikanásobného účastníka evropských i světových šampionátů, Světového poháru a jednou i olympijských her neměla tíha okamžiku rozhodit.

O snažení jeho i dalších českých reprezentantů bude pravidelně informovat stanice Radiožurnál Sport.