‚Je to sen.‘ Lezec Ondra se těší na Světový pohár, který se vrací do Prahy, a se závoděním začne později

Sportovní lezec Adam Ondra nebude startovat na úvodních závodech Světového poháru. Důvodem je správné načasování formy na mistrovství světa, které bude první možností nominace na olympijské hry do Paříže. Ondra bude letos poprvé závodit až na domácím Světovém poháru, který bude 2. - 4. června v Praze na Letné. Radiožurnálu Sport prozradil, jaké jsou jeho plány na nadcházející sezonu. Praha 15:25 22. března 2023

Atmosféru domácích závodů Adam Ondra velmi dobře zná a zkušenosti má i s domácím Světovým pohárem, který byl v roce 2009 v Brně. Na letošní červnový světový pohár v boulderingu v Praze se proto český reprezentant extrémně těší.

„Je to sen. Jsem rád, že se Světový pohár konečně vrací do Česka. Na Letné je to snad to nejdůstojnější místo, které si náš sport zaslouží. Když porovnávám různé štace, kde se Světové poháry konají, tak si nevybavuji, že by se někdy uskutečnil v tak prominentním místě hlavního města. Bude to famózní,“ neskrývá nadšení Adam Ondra.

Plány na sezonu

Do června ale zbývá ještě dost času, a tak se Ondra v rámci přípravy chystá ještě na sever Evropy. Zkusí tam totiž vylézt novou skalní cestu.

„Project Big je fantastický projekt, který se nachází v Norsku v jeskyni Flatanger. Strávil jsem na něm pět týdnů v loňské sezoně a těsně se mi to nepodařilo. Letos na jaře bych se to pokusil vylézt, chtěl bych to stihnout než začne závodní sezona. Pokud se mi to podaří, tak to bude jedna z mých nejhodnotnějších a nejtěžších cest na světě,“ popisuje nejbližší plány český lezec.

Ondra tak kvůli skalnímu projektu v Norsku vynechá úvodní Světové poháry v Asii, do konceptu přípravy to ale podle něj zapadá, protože formu potřebuje načasovat až na polovinu srpna. To se bude ve Švýcarsku konat světový šampionát.

„Srpnové mistrovství světa v Bernu je první možností, jak se kvalifikovat na olympijské hry, proto jsem zvolil taktiku, že začnu závodit později, aby forma vrcholila, kdy to bude nejdůležitější,“ dodává Ondra.

Cíl pro tuto sezonu je totiž pro Adama Ondru jasný - nominace na olympijské hry do Paříže.

