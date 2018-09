V lezení na obtížnost byly mé schopnosti a výkonnost vidět, říká po dvou stříbrech z MS Adam Ondra

Vybojoval svoji desátou medaili z mistrovství světa, ale ta se od ostatních výrazně liší. Sportovní lezec Adam Ondra se prosadil v kombinaci, která měla na šampionátu v Innsbrucku premiéru a navíc jde o novou olympijskou disciplínu. Po nepovedeném sobotním boulderingu si tak spravil chuť a z šampionátu si odváží dvě stříbrné medaile. Rozhovor Innsbruck 7:31 17. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra na MS v lezení na obtížnost | Foto: Lukáš Bíba

Gratulace ke stříbru v nové olympijské disciplíně, jaké jsou aktuální pocity?

Rozhodně jsem spokojený. Ani ne tak se svým umístěním, jako celkově. Upřímně by mi bylo jedno - a možná to někomu může připadat divné -, jestli bych byl první, druhý nebo třetí. Cítím jako super pocit, že i v boulderingu, který byl opět postaven stylem, který mi nesedí, tak jsem to dokázal zalézt.

Vylezl jsem i ten třetí boulder, který byl totální plotna, po takových těch sklopených stupech, přesto jsem to dokázal vylézt. Poté v obtížnosti jsem to určitým způsobem vrátil Jakobovi a dokázal jsem ho tam celkem výrazně přelézt.

Jak se vám po sobotním nevydařeném boulderingu spalo?

Nespal jsem úplně dobře, ale postupně se to zlepšovalo a říkal jsem si, že mám šanci to tu v kombinaci alespoň trochu napravit, což se stalo. Takže spokojenost.

Vy jste v té druhé disciplíně – boulderingu – porazil i mistra světa Japonce Haradu. To jste byl tak dobrý nebo on tak špatný?

Sám vidíte, že bouldering je totální ruleta, hlavně když jsou takové „lehké“ bouldery. Já a Jakob jsme vylezli všechny čtyři bouldery a všichni ostatní závodníci k tomu také byli velmi blízko. Mně osobně je záhada, proč mistr světa Kai Harada nevylezl ten druhý boulder, protože mě naopak připadal možná nejlehčí.

Je to prostě o tom, že když máte smůlu a jeden boulder vám nesedne, tak je to všechno v háji. Mně zrovna buď sedly všechny, nebo jsem je dokázal správně přečíst a dokázal jsem je poté i vylézt. Spíš než to, že bych byl lepší lezec, jsem to viděl spíš tak, že jsem měl větší štěstí. Zatímco si myslím, že v lezení na obtížnost byly mé schopnosti a výkonnost vidět lépe.

Vy nejste zastáncem toho, že bude na olympijských hrách v programu z lezeckých disciplín zrovna kombinace. Po světovém šampionátu v Innsbrucku na to svůj názor nezměníte?

Kombinace boulderingu a obtížnosti by byla logická, ale ta rychlost… Je poměrně paradoxní, že se do šestičlenného finále nedostal ani jeden rychlostní specialista.

Němec Jan Hojer vyhrál myslím s časem 7:50, což je oproti specialistům propastný rozdíl. Úplně nevidím důvod, proč by měl být poté na olympiádě ukazován výkon, který světových kvalit vůbec nedosahuje.