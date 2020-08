‚Tleskalo mi pět tisíc lidí, na to vítězství nezapomenu.‘ Lezec Ondra ovládl Světový pohár ve Francii

Adam Ondra na světovém poháru ve Francii prodloužil dominanci v lezení na obtížnost. V Brianconu jako jediný z osmi finalistů dolezl až na konec cesty a slavil vítězství. S Radiožurnálem se podělil o své pocity z triumfu.

Stejně jako komentátor internetového vysílání, i Adam Ondra si ve francouzském Brianconu užíval okamžik, kdy cvaknul lano do závěrečné karabiny a měl jistotu vítězství v úvodním závodu světového poháru.

Ano, Ondra slaví v této disciplíně patnácté vítězství ve světovém poháru a zároveň v obtížnosti prodloužil neporazitelnost, která trvá už od začátku minulého roku. Český reprezentant po závodě říkal, že narozdíl od kvalifikace ve finále nervozitu necítil.

„Finále se mi lezlo úžasně, dokázal jsem se dostat do správné psychické zóny. Ani jsem necítil nervozitu, cesta se mi líbila a cítil jsem se v ní jistě. Byla spíše vytrvalostní a gradovala těžkým závěrem.“

Cestu zvládl jako jediný

Ondra si tak i na závodní scéně potvrdil to, co si v posledních týdnech myslel - tedy, že je v dobré formě. Z finálové osmičky lezců jako jediný dolezl až na konec cesty, i když si sám nebyl jistý, že to zvládne.

„Poslední metry byly dramatické. Dostal jsem se tam do velké únavy a poslední dva kroky jsem skoro padal, naštěstí jsem to ale udržel. Tleskalo mi pět tisíc diváků a na to vítězství opravdu dlouho nezapomenu,“ přiznává český lezec, který je jednou z tváří časosběrného dokumentu Radiožurnálu Olympijský rok.