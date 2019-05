Adam Ondra v Mnichově riskoval: Dva skoky nejsou můj styl, ale byl jsem tak blízko

„Světový pohár v Mnichově hodnotím velmi pozitivně. Jsem velmi spokojený s tím, jak jsem lezl v kvalifikaci i semifinále. Na první tři bouldery ve finále jsem asi nejpyšnější z celého závodu,“ hodnotí pro Radiožurnál svůj výkon z Mnichova Adam Ondra.

Jestliže byl s prvními třemi bouldery spokojen, ten čtvrtý se mu úplně nevyvedl. I proto, že se pokusil o neobvyklé řešení.

„Stavěči měli na mysli, že se boulder bude dát lézt skokem i staticky a silověji s použitím nohou. Na první pokus jsem zkusil dynamickou metodu. Dva skoky zároveň nejsou můj styl, ale byl jsem tak blízko, že jsem to zkusil i při druhém pokusu. Bohužel se to nepodařilo,“ vypráví.

V dynamickém stylu lezení, který není úplně jeho nejoblíbenějším, se velmi zlepšil a zaměřuje se na něj při tréninku. Statickou metodu tentokrát ani nevyzkoušel.

I tak ale obsadil druhé místo za Rakušanem Jakobem Schubertem, který ho mimo jiné porazil i v premiérovém trojboji během loňského mistrovství světa.

S druhým místem je ale Ondra se svým výkonem spokojený. „Pro mě jsou to velmi cenné body do Světového poháru, z Mnichova si odvážím dobrý pocit a sebedůvěru, že to nebyla náhoda a že jsem se v modernějším stylu zlepšil,“ tuší vedoucí muž SP.

Kromě posledního závodu Světového poháru v boulderingu v Coloradu ho čekají také soutěže v lezení na obtížnost. Zapomenout se nesmí ani na rychlost – třetí část olympijského trojboje.