Zkusil jsem to 650krát, často neúspěšně, popsal pilot přípravy na přistání na heliportu 200 metrů nad zemí

Roger Federer a Andre Agassi na něm hráli tenis a jezdec David Coulthard tam roztočil svou formuli. Řeč je o přistávacím místě pro vrtulníky na dubajském mrakodrapu Burdž al-Arab. Tenhle heliport byl nedávno dějištěm dalšího sportovního unikátu. Jako první na světě tam totiž s letadlem přistál polský akrobatický pilot Lukasz Czepiela. Pro magazín Experiment vysvětlil, jak náročné bylo takový kousek natrénovat. Varšava 9:28 4. června 2023

Tohle je záznam z videa, ve kterém Lukasz Czepiela představuje své nejnovější akrobatické číslo. Plán byl jasný. Přistát na heliportu, který je víc než 200 metrů nad zemí.

„Absolutně nic vás nemůže připravit na heliport a ještě v takové výšce. Když přistáváte na letišti, tak vždycky vidíte, jak vysoko jste nad dráhou. Jenže tady nevidíte nic, nic, nic a pak bum – už jste v té úrovni, kde máte přistát,“ popisuje Lukasz Czepiela.

„Byl to neuvěřitelně náročný projekt, mnohem těžší, než to vypadá na videu, které jsme natočili. Vypadá to jednoduše, ale věřte mi, že dva roky práce nás sotva připravily na to, co jsme tam zažili,“ doplňuje.

Bez tréninku by to tak rozhodně nešlo. Lukasz Czepiela si proto se svým týmem na běžnou runway nakreslil kruh o průměru 27 metrů. Přesně tolik totiž měří dubajský heliport. Pro srovnání – nejmenší komerční runway na světě má 400 metrů… A pak zkoušel přistávat, ze začátku často neúspěšně.

Letadlo po dietě

„Trénink a trénink. A taky musíte mít fantastické letadlo. To moje je velmi speciální, protože bylo upraveno. Tím jsme taky strávili hodně času. Letadlo vlastně podstoupilo velkou dietu a dietu podstoupil i sám pilot,“ říká Lukasz s úsměvem. „A pak jsme opravdu hodně trénovali. Udělali jsme 650 cvičných přistání,“ dodává.

Jeho letadlo Carbon Cub je konstruováno na krátká přistání mimo letiště. Piloti ho běžně používají třeba v buších. Jenže jeho kus je ještě více vyladěný.

„Nejdůležitější úpravou bylo opravdu snížení hmotnosti. Takže všechno, co bylo ocelové, jsme nahradili titanem a mnoho dílů bylo vyrobeno z karbonu. Museli jsme například taky změnit těžiště letadla, posunout ho víc dozadu, takže jsme se snažili všechny věci dát na zadní část. Taky jsme zvýšili výkon ze 180 na 230 koní. Bylo to hodně úprav,“ vyjmenovává pilot.

,We made history!‘

Nakonec se přistání na heliportu dubajského mrakodrapu letos v březnu povedlo. A téměř 40letý pilot se s kolegy přes vysílačku radoval, že právě přepsali historii.

„Nervózní jsem nebyl… Měl jsem zcela respekt k té budově a k tomu, co jsem dělal. Věděl jsem, že je to nebezpečné, ale když jste nervózní, začnete pomalu dělat chyby. Takže jsem hlavně musel být plně soustředěný,“ přibližuje Lukasz Czepiela.

Na kontě má i jiné kousky, jako třeba průlet pod mosty ve Varšavě. A už teď plánuje další.

„Když před sebou máte nějaký takový velký cíl, pohání vás to. Vždycky se snažím mít nějaké výzvy a nějaký důvod, abych zlepšil své létání a své schopnosti… Takže i teď už na něčem pracujeme, ale bohužel, podrobnosti ještě říkat nemůžu. Ale první kousek by měl být k vidění letos na konci roku, další pak později. A něco velkého už máme v plánu i na rok 2025...,“ dodává polský pilot.

Akrobatické letadlo představil redaktorovi Ondřeji Vaňurovi i český akrobatický pilot Martin Šonka. Proč se vojáci učí na akrobatických letounech? Poslechněte si magazín Experiment!