Valverde: Bylo dlouho mým snem stát se mistrem světa. A teď už jím konečně jsem. Je to jako sen

Alejandro Valverde ukončil 14 let trvající čekání Španělska na zlato ze silničního závodu mistrovství světa. Sám čekal ještě o rok déle, od premiéry na šampionátu v kanadském Hamiltonu 2003, kdy dojel druhý. V neděli v Innsbrucku si ale vše v mimořádně těžkém závodě vynahradil. Innsbruck 22:54 30. září 2018

Valverde vybojoval pro svou zemi z hromadného závodu elitní mužské kategorie šesté prvenství. Třikrát se radoval Óscar Freire (1999, 2001 a 2004), jednou Abraham Olano (1995) a Igor Astarloa, jenž Valverdeho předčil v Hamiltonu. Všestranný jezdec týmu Movistar slavil až v neděli, kdy jel mistrovství podvanácté. Celkem desetkrát byl v nejlepší desítce.

„Je to neuvěřitelné. Bylo dlouho mým snem stát se mistrem světa. Bojoval jsem o titul mnoho let. Bojoval jsem a nepřestával. A teď už ho konečně mám. Je to jako sen. Těžko se mi hledají slova, protože tomu pořád nemohu uvěřit,“ řekl Valverde.

Mnohokrát byl trůnu blízko. Dvakrát dojel druhý (2003 a 2005) a dokonce čtyřikrát třetí (2006, 2012 až 2014). Těžko se proto divit, že osmatřicetiletého Španěla poté, co mu pověsil zlato na krk symbolicky vítěz předchozích tří šampionátů Peter Sagan, přepadly na stupních vítězů emoce a oči mu zalily slzy štěstí.

„Opravdu tolikrát jsem měl titul nadosah. Mám už ve sbírce spoustu medailí, ale zlato mi pořád unikalo. Takže teď jsou to pro mě vážně obrovské emoce. Konečně se můj titul stal skutečností a je to vážně něco neuvěřitelného,“ radoval se Valverde, jehož kariéra je však vedle úspěchů poznamenána i trestem za krevní doping při aféře z roku 2006.

Zdůraznil, že velký podíl na jeho úspěchu má i zbývající sedmička závodníků ze španělské sestavy. „Musím celému týmu poděkovat, protože dnes si za ten výkon zaslouží v hodnocení deset bodů z deseti. Je to vítězství celé sestavy. A všech lidí, kteří mi věří a podporují mě,“ prohlásil Valverde.

Díky energii, jež se mu podařilo za pomoci týmových kolegů ušetřit, měl pak nejvíce sil ve čtyřčlenném spurtu v centru Innsbrucku. „Schovával jsem si to na sprint a dobře si kontroloval, kolik chybí do cíle. Byl to hodně dlouhý spurt, ale nebál jsem se zodpovědnosti a šel do toho na metě 350 metrů. Dopadlo to pro mě perfektně,“ uvedl Valverde.

Španělský cyklista Alejandro Valverde (38) Jméno a příjmení: Alejandro Valverde Belmonte Datum a místo narození: 25. dubna 1980, Las Lumbreras Výška a váha: 177 cm, 61 kg Tým: Movistar Profesionální kariéra: Kelme-Costa Blanca (2002 až 2004); Illes Balears-Banesto (2005 až 2009), Movistar (od 2012). Největší úspěchy: MS 2018 (Innsbruck) - zlato, MS 2003 (Hamilton) a 2005 (Madrid) - stříbro, MS 2006 (Salcburk), MS 2012 (Limburg), MS 2013 (Florencie) a MS 2014 (Ponferrada) - bronz (vše hromadný start); vítězství v etapových závodech - Vuelta (2009), Dauphiné Libéré (2008 a 2009), Kolem Katalánska (2009, 2017 a 2018), Kolem Murcie (2004, 2007, 2008, 2014 a 2017), Kolem Valencie (2004, 2007 a 2018), Kolem Burgosu (2004), Kolem Andalusie (2012, 2013, 2014, 2016 a 2017), Kolem Romandie (2010); vítězství v jednorázových závodech - Lutych-Bastogne-Lutych (2006, 2008, 2015 a 2017), Klasika San Sebastián (2008) a Valonský šíp (2006, 2014, 2015, 2016 a 2017); 2x vítěz celkového hodnocení ProTour (2006 a 2008). Ostatní: jeden z nejlepších cyklistů poslední dekády, na kole jezdí od sedmi let; profesionálem od roku 2002; v minulosti doplatil na spojení svého jména s nechvalně proslulým španělských lékařem Eufemianem Fuentesem, hlavním obviněným v dopingové aféře Operación Puerto; za účast v dopingovém skandálu z roku 2006 dostal Valverde v roce 2010 dvouletý trest; v kariéře zaznamenal vítězství v etapách na závodech Giro d'Italia (2016) a Tour de France (2005, 2008 a 2012); v loňském roce se těžce zranil na Tour de France, zlomil si čéšku a kotník a v sezoně se už pak neobjevil; začátkem letošního roku se Valverde k závodění úspěšně vrátil.