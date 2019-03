Úřadující mistr světa v silniční cyklistice Španěl Alejandro Valverde chce závodit ještě další dvě sezony. Svou dlouhou a úspěšnou kariéru by rád uzavřel v roce 2021, kdy mu bude 41 let. „Po olympiádě v Tokiu budu jezdit ještě rok. Pak skončím. Myslím, že to bude stačit,“ řekl Valverde listu El Periódico.

