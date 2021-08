Česko má z paralympiády další cenný kov, bronzovou medaili vybojoval koulař Kisý

Tetraplegik Kisý, jenž byl v Pekingu 2008 a Londýně 2012 čtvrtý, dosáhl na bronz díky osobnímu rekordu 8,25 metru. Zvítězil Elvin Astanov z Ázerbájdžánu v paralympijském rekordu 8,77.

„Je to pecka, mám ohromnou radost. Do poslední chvíle jsem byl nervózní, protože tam byla možnost, že mě Američan přehodí. Scotta znám dlouho, vím, že on na to má. Dlouho jsme bojovali, spíš vícekrát on porazil mě, ale letošní sezonu měl nějakou slabší, takže se mi to podařilo. Mám z toho ohromnou radost,“ řekl Kisý po závodě Radiožurnálu.

Aleš Kisý vybojoval na paralympiádě ve vrhu koulí stříbrnou medaili . | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

Kisý, který je od roku 1999 ochrnutý po skoku po hlavě do vody, navázal na sobotní stříbro lukostřelců Davida Drahonínského a Šárky Musilové v soutěži smíšených dvojic.