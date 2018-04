Aleš Loprais vyhrál rallye Morocco Desert Challenge. 'Je moc příjemné sbírat taková vítězství,' řekl

Aleš Loprais s kamionem Tatra vyhrál rallye Morocco Desert Challenge. Zkušený pilot ovládl v osmidenní náročné soutěži v Africe kategorii kamionů a byl nejrychlejší i v absolutním pořadí. Čtvrtý mezi kamiony byl Tomáš Vrátný, v kategorii automobilů skončil druhý Boris Vaculík, který nestačil jen na Jese Munka z Dánska. Rabat 15:58 22. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vůz Aleše Lopraise | Foto: Archiv A. Lopraise

„Je to pro nás velké zadostiučinění. Přijeli jsme sem hlavně testovat a chtěli jsme po autě hlavně spolehlivost a rychlost. To vše se tady podařilo a vyhráli jsme,“ řekl Loprais.

Na letošní Rallye Dakar měl velké technické a nakonec do cíle nedojel. V Maroku ale tatra fungovala. „Představoval jsem si, že to z pohledu techniky bude horší. Chvíli nás trápily snímače, ale jinak to proběhlo v pořádku. Defekty samozřejmě k tak náročné soutěži patří. Za mě super. Těším se na pokračování,“ uvedl palubní mechanik Petr Pokora.

Lopraisovi k výhře pomohla i tři etapová vítězství. „Závod patří do naší mise Dakar 2019 a je moc příjemné sbírat taková vítězství. Bylo to velmi tvrdé africké dobrodružství, ale pro nás velmi úspěšné, protože je zlaté,“ dodal Loprais.