Na potlesk během parkuru zapomeňte. Koně na pražském podniku Global Champions League by mohl vylekat

Už jen pár hodin zbývá do začátku největší parkurové soutěže roku, na kterou zamíří do libeňské haly v Praze tisíce fanoušků. Spousta z nich ale tento sport možná nikdy naživo neviděla, a tak třeba netuší, kdy je třeba být potichu, a kdy může naopak koně a jezdce odměnit potleskem. Praha 17:08 13. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Opatrný s Fakírem | Zdroj: ČTK

Téměř absolutní ticho - taková je tradiční kulisa parkurových závodů během jednotlivých výkonů elitních koní. Výjimkou není ani týmový seriál Global Champions League, který vyvrcholí od čtvrtka do neděle v pražské libeňské hale.

Tam ale dorazí i diváci, kteří nikdy tento sport na vlastní oči neviděli a můžou se nechat strhnout rychlou jízdou a vysokými skoky. Podle nepsaných pravidel by ale koně nad překážkami měli mít co největší klid.

Praha hostí prestižní světovou parkurovou soutěž. Představí se koně v souhrnu za miliardy Číst článek

„My to máme trochu jako při tenise. Po vyhraném míčku je velký aplaus, ale jakmile se začne podávat, tak by to publikum mělo být tiché. Věřím, že tu bude hodně ‚koňáků‘, ale přijde samozřejmě i spousta lidí, kteří s koni nemají nic společného. Věřím, že hlasatel na to ty lidi trochu připraví,“ říká pro Radiožurnál Aleš Opatrný, člen Prague Lions.

Opatrný se pro čtvrtfinále ve čtvrtek večer do tříčlenné nominace Jessicy Kürtenové nevešel. Pokud ale Prague Lions postoupí, může ho manažerka týmu nasadit do pátečního semifinále. A na svou šanci tak čeká i jeho zkušený bělouš Fakír.

„Fakír potřebuje před parkurem spíš klid, protože ho to může znejistět,“ říká zkušený sedmatřicetiletý jezdec o chvílích těsně před vstupem na kolbiště. Méně znalí fanoušci parkuru ale budou mít v hale jak grafickou, tak zvukovou nápovědu.

Až dvanáctitisícové publikum

„Určitě se budeme snažit divákům tenhle sport přiblížit a říct jim nějakým způsobem jak fandit,“ říká šéf organizačního výboru pražské akce Jan Andrlík.

„Koně jsou na to ve velké většině zvyklí. Já třeba před dvanácti tisíci lidmi s Fakírem nikdy nebyl, ale jeli jsme spolu před nějakými sedmi osmi tisíci. Silverstone to samé, takže si nemyslím, že by to tu mělo ty koně nějak znervóznit,“ věří Opatrný, že jeho bělouš poradí s kulisou v hale, kam se na parkur vejde až 12 000 lidí. Stejně tak by neměl mít problém s Atmosférou ani Silverstone, kůň Anny Kellnerové.

O2 arena se během týdne chystala na parkurovou slavnost | Zdroj: ČTK