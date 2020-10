‚Jestli bude někdy na prodej, tak až po olympiádě.‘ Parkurový jezdec Opatrný miliony za koně odmítá

I když byli podle letošních výsledků Opatrný s Forewerem favority domácího šampionátu ve středočeských Martinicích, brzy bylo jasné, že o titul ani stupně vítězů bojovat nebudou.

Zkušený 39letý jezdec to ale bral s nadhledem a za chyby, které v soutěži dvojice udělala, prý rozhodně kůň nemohl.

„To byly moje chyby, Forewer je mašina, takového koně jsem nikdy neměl. Ten když udělá chybu, tak je to z mé strany. Měl jsem spoustu dobrých koní, ale takového, jako je Forewer, jsem nikdy neměl. Kdybych lépe jezdil, tak by se to nestalo,“ povídá Opatrný, kterému těsně unikla individuální účast na olympiádě v Londýně i Riu, ale s českým týmem se probojoval do Tokia.

Od hříběte k šampionovi

Příběh Forewera je výjimečný i tím, že si ho Opatrný odchoval na farmě v Hořovicích od hříběte a v posledních letech zatím úspěšně odolává zájemcům o parkurového koně světového formátu – jehož cena každým rokem stoupá.

„Určitě je to těžké, už minulý rok jsem měl milionové nabídky. Teď, když jsem vyhrál Světový pohár v Olomouci, tak mi zase volali. Já odpověděl, že jestli bude někdy na prodej, tak až po olympijských hrách,“ popisuje český jezdec, který o přesnější nabídce případných kupců mluvit nechce a účast na olympiádě je pro něj klukovským snem.

Forewer je navíc na parkur ještě velmi mladým koněm, a tak by měl být za rok ještě silnější a psychicky odolnější.

„Mně se hodilo, že ta olympiáda byla posunutá. Forewerovi je 9 let a má letos šanci ještě dozrát a nasbírat zkušenosti na příští rok do Tokia.“

Doplňuje aktuálně nejúspěšnější český parkurový jezdec v mezinárodním měřítku Aleš Opatrný, který by měl být příští léto v Tokiu výraznou postavou národního týmu.